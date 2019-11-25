В ДТП вблизи поселка Чабаны виноват Кулеба, – МВД

По факту аварии полиция открыла уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения)

Cоветник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко заявил, что уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба является виновником ДТП, которое произошло в воскресенье, 24 ноября, вблизи поселка Чабаны.

Об этом он сказал в комментарии Радио НВ.

"По тем данным, которые есть на сегодня у следствия, нарушил правила как раз Николай Кулеба", – сказал Мартыненко.

По факту аварии полиция открыла уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи в случае, если потерпевшему нанесены тяжелые телесные повреждения, предусматривает заключение виновника сроком от 3 до 8 лет.

В ДТП также пострадали двое сыновей Кулебы. Старший сын Кулебы – Тимофей – в реанимации, в тяжелом состоянии. Он находится в интенсивном неврологическом отделении. По словам медиков, юноша без сознания. У него закрытая черепно-мозговая травма. Есть ли угроза жизни – не сообщают. О состоянии младшего сына Елисея пока неизвестно. По неподтвержденной информации, им занимаются врачи в "Охматдете".

У самого Кулебы медики диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы.

Как ранее писал Фокус:

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба 24 ноября, попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со своими детьми. Информацию подтвердили в Офисе президента.