Движение по трассе в настоящее время происходит в реверсном режиме

Под Уманью (Черкасская область) на трассе Киев-Одесса из-за гололеда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госслужбы Украины по ЧС в области.

"В ДТП попали 5 грузовых, 5 легковых автомобилей и 1 рейсовый автобус сообщением "Варшава-Херсон". В последнем находились 20 пассажиров, из которых никто не пострадал", – говорится в сообщении.

В результате ДТП травмированы 3 человека из легковых и грузовых автомобилей

Согласно информации, в связи с ДТП движение по трассе в настоящее время происходит в реверсном режиме.

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