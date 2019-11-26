По дороге в зону ООС из поезда выпал военнослужащий и погиб

В результате падения военный получил открытую черепно-мозговую травму, множество переломов и впал в кому

В Киевской области выпал из поезда и погиб военнослужащий 10-й горно-штурмовой бригады из состава ОС.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

Происшествие произошло еще 18 ноября.

"Установлено, что военнослужащий 10-й горно-штурмовой бригады двигался в составе подразделения эшелоном в зону проведения ООС. Пострадавший был обнаружен 18 ноября на железнодорожном полотне вблизи ст. Сухолесы Белоцерковского района Киевской области", – сказано в сообщении.

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Старший солдат попал в больницу в тяжелом состоянии. По данным врачей, в результате падения он получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга II степени, перелом основания черепа, закрытый перелом костей левой голени и впал в кому.

25 ноября он скончался в Главном военном клиническом центре ВСУ.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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