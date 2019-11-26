Мошенник требовал за проходное место в "Слуге народа" 750 тыс. евро, – СМИ

Ранее этого же злоумышленника отпустили под залог в 153,6 тыс. грн – он требовал $150 тыс. за должность главы одной из РГА Киевской области

Сотрудники Генпрокуратуры и Нацполиции задержали злоумышленников, которые за 1,5 млн евро обещали политическую должность.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Мошенников задержали при попытке передачи части денежных средств в размере 750 тыс. евро.

Сейчас правоохранители готовят злоумышленника подозрение по ч.4 ст.190 УК (мошенничество, 5-12 лет с конфискацией имущества).

По данным НВ, речь идет о мошеннике, который пытался "продать" место в проходной части списка "Слуги народа" на следующих выборах в Раду.

Ранее этот же человек требовал $150 тыс. у участника президентского проекта LIFT за "место" главы одной из райадминистраций Киевской области.

При этом он прикрывался связями в Офисе президента Украины.

Суд отпустил его под залог в 153,6 тыс. гривен.

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко, в свою очередь, в Facebook посоветовал таким мошенникам вкладывать в бизнес: "И стране поможете, и спать будете спокойно".

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер Алексей Гончарук недавно заявил, что "в Украине сейчас абсолютно нет коррупции на высшем уровне".