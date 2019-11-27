В Житомире продают зеленые носки с цитатами Зеленского
2019-11-27 10:32:57
Носки изготовил местный предприниматель
В одном из магазинов Житомира в продаже появились зеленые носки с крылатыми фразами украинского президента Владимира Зеленского. В ассортименте представлены носки со словосочетаниями "Вийди отсюда, розбійник" или "Плохо чуєш мене?". Об этом сообщает "Житомир-онлайн".
Отмечается, что носки изготовил местный предприниматель. Партия насчитывает около 50 пар зеленого цвета. По словам продавцов, они готовы заказать вторую партию, как только распродадут эту.
Этими двумя фразами президент обратился к секретарю горсовета Борисполя Ярославу Годунку. Дело закончилось скандалом, а сам Годунок грозился подать в суд.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Украины Владимир Зеленский во время речи на инаугурации попросил депутатов и министров не вешать его портрет в своих кабинетах.
- В июле на одном из интернет-аукционов появились в продаже бюсты президента Украины Владимира Зеленского. Зеленский позже отказался принять в дар свой гипсовый бюст с отпечатком красной помады от поцелуя автора.
- Петербургские художники создали портрет Владимира Зеленского из конфет, изготовленных на кондитерской фабрике "Roshen".
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