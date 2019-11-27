Работники департамента СБУ требовали взятки у бизнеса, – ГБР

С каждого предпринимателя требовали от 20 до 300 тысяч гривен

Руководство Департамента охраны гостайны и лицензирования СБУ причастно к получению взяток от предпринимателей.

Об этом сообщает первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook.

По предварительной версии следствия, работники упомянутого Департамента систематически требовали и получали взятки от предпринимателей за обещания не составлять протокол о выявленных нарушениях и не давать ход делам.

С каждого предпринимателя требовали от 20 до 300 тысяч гривен. Деньги отмывали через ряд подконтрольных предприятий.

ГБР уже провело обыски в помещениях департамента и по месту жительства фигурантов дела.

Схема была такой: первый заместитель начальника департамента давал руководителям управлений и отделов перечень предпринимателей, у которых необходимо требовать деньги, а затем давал команду "давить морально, пока не оплатят определенную сумму".

Деньги, которые некоторые предприниматели соглашались заплатить, они переводили на счета благотворительного фонда, после чего, по указанию руководства департамента, средства перечислялись на подконтрольные правоохранителям предприятия.

Часть денег проходила по документам как оплата за совершение ряда ремонтных работ в зданиях департамента, закупка строительных материалов и зарплата ремонтников, остальные – наличными передавали должностным лицам, задействованным в схеме.

Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении, а также избрании меры пресечения.

"За совершенное преступление Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание по ст. 368 – лишение свободы сроком до 10 лет с запретом занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет", – сообщила Варченко.

Как ранее сообщал Фокус:

В апреле сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке в 80 тысяч гривен чиновника Житомирского городского совета.

Госбюро расследований (ГБР) поймало начальника отдела СБУ, его подчиненного и еще двух лиц, на вымогательстве 110 тысяч долларов взятки.