Кабмин дал старт второму этапу медреформы, – Гончарук
2019-11-27 15:41:37
Принята Программа медицинских гарантий
На заседании Кабмина была принята Программа медицинских гарантий, по которой большинство медуслуг в Украине будут бесплатными, что является вторым этапом медреформы.
Об этом сообщает премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook.
С 1 апреля 2020 государство будет финансировать все расходы за предоставление:
- экстренной медицинской помощи;
- вторичной (специализированной) – это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач;
- третичной (высокоспециализированной) – медицинская помощь, оказываемая в случае длительных, сложных заболеваний (онкология, СПИД, осложнения в послеоперационный период);
- паллиативной медицинской помощи – обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, уход за пациентом, поддержка жизнедеятельности, помощь семьям пациентов);
- медицинской реабилитации.
Кроме того, также бесплатным будет лечение детей до 16 лет и медицинская помощь в связи с родами.
По его словам, до 1 апреля 2020 года медицинские учреждения должны заключить договоры с Национальной службой здоровья, поскольку именно через НСЗУ государство будет финансировать все эти услуги.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 сентября на пресс-конференции Скалецкая назвала приоритетные направления реформирования системы здравоохранения.
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