Кабмин дал старт второму этапу медреформы, – Гончарук

2019-11-27 15:41:37

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Принята Программа медицинских гарантий

На заседании Кабмина была принята Программа медицинских гарантий, по которой большинство медуслуг в Украине будут бесплатными, что является вторым этапом медреформы.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook.

С 1 апреля 2020 государство будет финансировать все расходы за предоставление:

  • экстренной медицинской помощи;
  • вторичной (специализированной) – это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач;
  • третичной (высокоспециализированной) – медицинская помощь, оказываемая в случае длительных, сложных заболеваний (онкология, СПИД, осложнения в послеоперационный период);
  • паллиативной медицинской помощи – обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, уход за пациентом, поддержка жизнедеятельности, помощь семьям пациентов);
  • медицинской реабилитации.

Кроме того, также бесплатным будет лечение детей до 16 лет и медицинская помощь в связи с родами.

По его словам, до 1 апреля 2020 года медицинские учреждения должны заключить договоры с Национальной службой здоровья, поскольку именно через НСЗУ государство будет финансировать все эти услуги.

Как ранее сообщал Фокус:

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