Старость по-американски. Пять причин начать копить на пенсию

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Украинцы привыкли, что их пенсия зависит от государства. Почему это большая ошибка

2020 год Украина встречает как страна, в которой каждые десять работающих граждан содержат десятерых пенсионеров. Прогнозы на ближайшие десятилетия неутешительны: в 2050-м на 10 человек трудоспособного возраста мы будем иметь 23 пенсионера.

Пенсий, как таковых, у большинства из них, скорее всего, не будет. Это значит, что через 30 лет людям, родившимся в 1980-х и 90-х годах, просто будет не на что жить.

Звучит апокалиптично, но такой сценарий неизбежен, если Украина продолжит ограничивать себя солидарной пенсионной системой, а украинцы – так и не начнут заботиться о своей старости самостоятельно, с помощью пенсионных накоплений.

Это должен делать каждый, вне зависимости от уровня дохода, образования или места жительства. Ниже – пять причин, почему пенсионные накопления – необходимость, с которой нельзя медлить.

Причина №1. Пенсионный фонд не сможет обеспечить всех

Украина входит в пятерку стран мира по показателю темпов сокращения населения. По прогнозам ООН, к 2050 году население нашей страны составит 36,4 млн человек, то есть сократится на 18%.

Факторы, способствующие снижению популяции:

Относительно высокая смертность;

Снижение уровня рождаемости (на 10 женщин приходится всего лишь 15 детей);

Массовая миграция (за границей работает 5,8 млн. украинцев).

Эти данные свидетельствуют: ситуация с наполняемостью бюджета государственного пенсионного фонда (он зависит от Единого социального взноса, который отчисляется с зарплаты каждого работающего украинца – 22%) в дальнейшем будет только ухудшаться.

Даже текущее соотношение работающие/пенсионеры показывает, что государственная пенсия вряд ли когда-либо будет достойной – на это просто нет денег. Что говорить о будущем, когда один работающий будет содержать сразу двух человек?

Возможно, нас ожидает взрывной рост экономики, благодаря чему правительство сможет собрать больше налогов, а имеющиеся деньги потратить на пенсионеров. Но будет ли такой сценарий долгосрочным? Ответ – вряд ли.

Поэтому выход один – на пенсию нужно откладывать самостоятельно.

Причина №2. Мы и так потеряли много времени

В развитых странах действует негласное правило: накопления нужно начинать с первой же зарплаты.

После обучения, молодой специалист в Европе или США открывает свой пенсионный счет сразу же после того, как устраивается на работу. 5-10% накоплений от каждой заработной платы с самого молодого возраста – вот рецепт “старости по-американски”, где пенсионер – это один из самых обеспеченных членов общества, путешественник с большой коллекцией штампов в загранпаспорте.

Естественно, чем раньше человек начинает накапливать, тем выше прибавка к официальной пенсии, на которою он может расчитывать в будущем. В этом смысле даже 30-летние украинцы, у которых до сих пор нет накполений, уже потеряли очень много времени и денег (не забывайте о процентах).

Вывод – даже, если у вас есть возможность отложить не более 100 гривень в свою копилку, не нужно сомневаться – переводите и их. К моменту выхода на пенсию эти деньги уже станут ощутимой поддержкой.

Причина №3. Это лучшая долгосрочная инвестиция

Негосударственные пенсионные фонды работают в Украине с 2003 года: этот рынок пережил два тотальных кризиса в украинской экономике: 2008-09 и 2014-15 годов. Естественно, некоторые НПФ растеряли свои активы, но далеко не все.

Многие фонды смогли с минимальными потерями пройти этот период – настоящее достижение в условиях девальвации и падения стоимости практически всех активов, в которые можно было инвестровать в нашей стране.

Успех фонда зависит от управляющей компании, которая распределяет ресурсы участников в различные инвестиционные инструменты. Но главный залог успеха – диверсификация: согласно закону «О негосударственном пенсионном обеспечении», накопления клиентов НПФ должны быть распределены между различными направлениями инвестиций.

Объясню на примере. Вы размещаете 1000 грн на своем пенсионном счету в НПФ. Дальше деньги начинают работать: скажем, 50 грн были вложены в банковские металлы, 100 – разместили на депозите в банке, на 50 – купили акции хорошей компании, 400 гривень – “зашли” в ОВГЗ (самый надежный актив в Украине).

Этот процесс называется “диверсификацией рисков”. Ваши деньги не ограничиваются в одном инструменте и не зависят от него, риск потери существенно снижается. Существенный бонус: вы можете ежедневно отслеживать, где размещены ваши средства, что невозможно в банках и страховых компаниях.

Мораль: накопительные пенсии сейчас – это единственный финансовый продукт в Украине, который дает такую диверсификацию и который настолько зарегулирован (читай защищен) законом.

Причина №4. НПФ доступен каждому

Открыть свой пенсионный счет очень просто: для этого вам нужны паспорт, идентификационный код и, разумеется, желание накапливать. Никаких обязательств относительно объема и периодичности отчислений нет – каждый вкладчик определяет комфортную для него сумму и частоту пополнения своего пенсионного счета. Никаких графиков и штрафов не существует в принципе.

На украинском рынке работает 63 НПФ – выбирать есть из чего. Главный совет относительно критериев выбора – конечный бенефициар, люди которым принадлежит этот фонд. НПФ – это всегда про долгосрочные накопления, важно осознавать, кому вы доверяете свои деньги.

Второе: обязательно обратите внимание на доходность фонда. Не все фонды в Украине доходные, важно оценить этот показатель и убедиться, что доходность превышает инфляцию, причем желательно видеть данные на горизонте около 5 лет.

Еще одно важное преимущество НПФ – в любой момент вы можете перевести свои пенсионные накопления из одного фонда в любой другой: более доходный или удобный. Закон в этом никак не ограничивает.

И да, в отличие от государственной пенсии, “альтернативные” накопления можно передавать по наследству. Непривычная роскошь для большинства украинцев, которые за долгие годы привыкли, что их налоги – это “потерянные деньги”.

Причина №5. Накопления = уверенность = счастье

Это закон психологии: человек чувствует себя намного увереннее, если знает, что у него есть денежны запасы. Эти люди не боятся завтрашнего дня, не боятся старости. Когда ты понимаешь, что у тебя есть собственная финансовая “подушка безопасности” – ты будешь чувствовать себя независимым и в конечном итоге – счастливым.

Ты не будешь зависеть от помощи детей и сможешь покупать внукам подарки, ездить отдыхать, ходить с друзьями в кафе и на концерты. Это именно то, что мы наблюдаем, когда ездим в Европу и Америку: счастливые люди на пенсии, которые наслаждаются жизнью.

Хочется, чтобы у наших людей была тоже такая возможность. Безусловно, НПФ – не панацея от тотальной бедности, но это однозначное движение в правильную сторону. Так работает весь цивилизованный мир. Украине пора присоединяться к нему. Иначе мы так и останемся страной нищих стариков навсегда.

Материал опубликован в рамках партнерского проекта с Лига Пенсия.