13-14 февраля в Международном Выставочном Центре пройдет Форум Smart Building

Новости компаний

Уже в четвертый раз в Киеве пройдет международный Форум Smart Building — международная профессиональная выставка и конференция, демонстрирующая мировые и украинские достижения в области интеллектуальных систем и автоматизации, энергоэффективности и smart-решений для создания "умного дома" и "умного города".

На мероприятии будут представлены 6 тематических блоков:

умный дом

умный город

энергоэффективность

автоматизация зданий

IoT-решения

безопасность

Наш форум: это уникальная площадка, которая объединяет стартапы, небольшие локальные компании, а также известные мировые бренды и компании рынка умных технологий и строительства.

В рамках деловой программы запланировано проведение двухдневной конференции и выступления свыше 30 спикеров. А выставочная зона представит свыше 100 компаний - новаторов в сфере технологий современного строительства.

Мероприятие проводится при поддержке отраслевых Министерств и профильных ассоциаций, а немаловажным фактором станет посещение мероприятия мэрами городов Украины.

Примечательно и то, что в этом году наша площадка объединит сразу 3 больших Бизнес-мероприятия:

- Internet of Things Forum, который посвящен тематике Интернета Вещей;

- Smart Building Forum, который включает в себя тематики автоматизации, энергоэффективности, умного дома и умного города.

- А так же Бизнес-Форум "ТОП-100" лучших компаний Украины, который представит лидеров различных отраслей Украины.

Присоединяйтесь к умным технологиям!

Детали о проведении форума вы сможете найти на официальной странице в Facebook или на сайте.

Билеты доступны на сайте: https://iot-forum-kiev.ticketforevent.com/