Минюст планирует вести электронный учет заключенных

Создано специальное программное обеспечение

Министерство юстиции Украины разработало специальное программное обеспечение, с помощью которого можно вести электронный учет лиц, находящихся в пенитенциарных заведениях.

Об этом заявил глава ведомства Денис Малюська, на презентации Тo do list, сообщает пресс-служба Минюста.

По его словам, в Минюсте нет точных и достоверных данных о числе заключенных в пенитенциарных учреждениях Украины.

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"Мы примерно понимаем, что это больше 50 тысяч - возможно 55, 53 возможно, плюс-минус несколько тысяч. Мы не можем это администрировать, мы не понимаем, что происходит с людьми во всех учреждениях, у нас нет учета", − сказал министр.

По словам министра, созданное программное обеспечение для пенитенциарных учреждений позволит не только вести учет заключенных, но и учитывать все риски, связанные с конкретным человеком.

"Для того, чтобы иметь представление о том, что происходит в учреждениях − кто где находится, куда перемещается и что с таким лицом будет происходить дальше − будет осуществлен учет осужденных", − пояснил Малюська.

Также министр сообщил об инициативе начать практику частных СИЗО.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Малюська говорил, что украинскиию пенитенциарную систему реформируют по образцу таких стран, как Дания и Норвегия.

В 2017 году тогдашний замминистра юстиции Денис Чернышов заявил, что украинская пенитенциарная система прогнила, а реанимировать ее можно повышением зарплат работников СИЗО.