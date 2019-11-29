ГБР сообщило о подозрении трем полицейским, которые незаконно задержали и избили мужчину

Согласно следствию, правоохранители нанесли потерпевшему телесные повреждения средней тяжести

ГБР в Одессе сообщило о подозрении трем оперуполномоченным, которые незаконно задержали и избили подозреваемого.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Досудебным расследованием установлено: правоохранители безосновательно применили силу, наручники и провели незаконный привод участника уголовного производства в отделение полиции. В служебном кабинете подозреваемые начали наносить потерпевшему удары руками и ногами по голове и туловищу, нанеся ему телесные повреждения средней тяжести", – сообщили правоохранители.

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Открыто уголовное производство по статьям "Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если они сопровождались насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств" и "Заведомо незаконное задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей".

Им грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

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