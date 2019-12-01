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Стрельба в центре Киева: Убийца стрелял в водителя, но попал в трехлетнего ребенка

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Фото: Информатор
Фото: Информатор

Сам водитель не пострадал

По факту обстрела автомобиля Range Rover в центре Киева отрыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убиство). Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу. По факту убийства начато уголовное производство", – говорится в сообщении.

При этом мужчина, который находился в авто, не пострадал.

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В 17:15 в Киеве была введена специальная полицейская операцию для поиска убийцы.

Стрельба произошла на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. По данным СМИ, убийца скрылся на автомобиле Lexus.

По данным портала dtp.kiev.ua, машину обстреляли, как только мужчина и ребенок вышли из ресторана "Марио" и сели в Range Rover.

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За рулем автомобиля Range Rover, который обстреляли в центре Киева, находился бизнесмен, депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев.

Как ранее сообщал Фокус: