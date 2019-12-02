Год украинскому женскому комьюнити WTECH. Международная экспансия — в планах на 2020

Новости компаний

26 ноября в КАМА Restaurant комьюнити женщин-руководителей в IT и tech WTECH отпраздновало первый день рождения. Основательницы сообщества Верослава Новосильная и Виктория Тигипко поделились результатами и планами сообщества.

WTECH — это комьюнити для представительниц IT-бизнеса со всей Украины: основательниц стартапов, топ-менеджеров IT-, диджитал- и других компаний, связанных с рынком, а также ангелов и партнеров венчурных фондов.

Проект основали в ноябре 2018 года управляющий партнер венчурного фонда TA Ventures Виктория Тигипко и CEO и фаундер агентства SLOVA Tech PR Верослава Новосильная. Комьюнити развивается в 5 городах Украины — Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове.

Результаты и планы

Сообщество WTECH Ukraine за год работы объединило уже 1400 умных, смелых и сильных украинок из мира IT, tech и венчура. Команда комьюнити за год провела более 13 митапов в 5 городах, 20 завтраков WTECH Break и 5 онлайн-вебинаров с экспертными спикерами. Об этом рассказали в начале ивента основательницы WTECH. Они выразили благодарность за поддержку и вклад в развитие сообщества всем участникам закрытой вечеринки — эдвайзерам, менторам и команде.

Виктория и Верослава поделились планами развития. Так, в 2020 году комьюнити будет запускаться в Мариуполе и других городах Украины, где живет более 400 000 человек. Кроме того, WTECH ждет запуск в США, Франции, Англии, Испании, Германии.

Регулярные митапы будут теперь проводиться раз в квартал в Киеве и несколько раз в год — в регионах. Встреч в формате Grand Meetup будет 2: летом — в Одессе (в рамках ОМКФ), зимой (на Рождество) — во Львове. Кроме того, митапы изменят формат: участницы получат больше возможностей для нетворкинга и развития бизнеса. Митапы станут более длительными и будут проходить в выходные. Также в комьюнити продолжится традиция полезных бизнес-завтраков WTECH Break, где участницы делятся экспертизой друг с другом.

Планируется, что к концу 2020 года в комьюнити будет уже 10 000 участниц.

Inspirational speech покорительницы вершин

Ключевым спикером вечера была покорительница 7 горных вершин Татьяна Яловчак, взобравшаяся на Эверест. Татьяна своим примером доказала участницам, что нет ничего невозможного. Яловчак жила и развивала бизнес в Донецке. Когда началась война, Татьяне пришлось бросить все и начинать с нуля. Вдохновением для нее стал альпинизм. Девушка уверена — человеческие возможности практически безграничны. И ее история это подтверждает. Решительность и оптимизм Татьяны нашли отклик у гостей вечеринки.

Затем прошел розыгрыш подарков от партнеров ивента. Все гости получили сюрпризы на память о вечере. Его продолжили нетворкинг и танцы под DJ-сеты Галины Малиновской.

Большое спасибо за теплый прием, изысканное угощение и потрясающий интерьер ресторану паназиатской кухни KAMA Ресторан, локации-партнеру с лучшей панорамой на Подол и Днепр. Авторские блюда отлично вписались в концепт вечеринки. Отдельное спасибо ARARAT за welcome drinks и возможность попробовать новый Ararat Apricot — инновационное отражение традиций и мастерства бренда, а также BORJOMI — за свежесть и бодрость. Благодарность за поддержку и подарки бьюти-партнеру Kodi professional.

Чтобы стать частью комьюнити, подайте заявку на сайте WTECH.

Алкогольный партнер вечера - ТМ "Арарат"