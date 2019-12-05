Зима пришла, но спать не хочется. Фоторепортаж: как бурые медведи встретили первый снег в Карпатах

В национальном парке "Синевир" бурые медведи ждут сильных морозов

Пока на большей части Украины морозы временно отступили, а снегопады были только непродолжительные, Карпаты уже покрыты снегом, а обитатели местных лесов наслаждаются зимней порой.

Национальный природный парк "Синевир" в своем Facebook поделился фотографиями бурых медведей на снежном ландшафте.

"Зима пришла, спать пора. Но медведям не хочется", – говорится в сообщении.

На территории национального парка находится единственный в Украине реабилитационный центр для бурых медведей. Он находится на участке леса 12 га. В верхней части было построено 6 клеток и 2 секции для содержания групп и одиночных животных разного возраста, состояния здоровья, в которых находятся бассейны и берлоги. Вся территория ограждена электросетью.

Популяция бурого медведя в Украине насчитывает около 300 особей. Также некоторое число животных содержится в неволе, часто в ненадлежащих условиях. Для лечения пострадавших медведей и создан реабилитационный центр.

Сейчас на его территории проходят реабилитацию около 30 животных.

В зависимости от климатических и других условий медведи ложатся в спячку с октября-ноября до марта-апреля. В условиях Карпат некоторые особи залегают берлоги только в период сильных морозов (с половины января до конца февраля), а некоторые – не залегают в спячку вообще.