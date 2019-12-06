Новогодняя ночь Oscar 2020 в Premier Palace Hotel

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Ослепительный свет софитов, красные ковровые дорожки и вспышки фотоаппаратов, повсюду вспышки! Такие моменты напоминают нам о церемониях вручения известных кинопремий – и такой будет новогодняя ночь в самом роскошном отеле столицы – Premier Palace Hotel!

2020-й год, как и полагается звездам, вы начнете на высоте – в панорамном зале ресторана Terracotta, который находится на 8-м этаже отеля.

В новогоднюю ночь мы переместимся в Голливуд, на одно из самых ярких событий года – церемонию “Оскар”. Гостей ждет насыщенная шоу-программа, розыгрыш подарков и, конечно же, вручение заветных статуэток.

Насытить вечер эмоциями и яркими воспоминаниями поможет обаятельный ведущий и шоумен – Дмитрий Лавров. Поверьте, его голос знаком каждому!

Атмосферу голливудской вечеринки создаст живая музыка от POZITIV BAND и танцевальные dj-сеты от TIXO. Саундтреки к любимые фильмам is a must!

Гостям представится возможность проследить за магией в действии во время захватывающего представления иллюзиониста. Новый год – время чудес и волшебства!

Меню вечера будет наполнено изумительными по вкусу, изобилию и разнообразию закусками, горячими блюдами, десертом и, конечно, игристым Prosecco. Дирижировать праздничным ужином из семи подач будет шеф-повар отеля – Виктория Ончева.

Профессиональный фотограф запечатлит все лучшие моменты праздника, чтобы вы не отвлекались на гаджеты и весь вечер чувствовали себя настоящей кинозвездой!

Начало праздничной программы в 22:00, но мы рады встретить вас раньше для фотосессии у зоны с голливудской атрибутикой.

Приветствуется дресс-код: black tie.

Цена билетов от 4500 грн/чел. Стоимость зависит от расположения столов.

Для юных звезд мы подготовили отдельный лаунж с аниматорами и 50% скидки, если ребенку до 12 лет. Малышей до 3-х лет обслуживаем бесплатно.

Покупка и бронирование мест по телефону: +380 (44) 244 12 35