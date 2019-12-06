На выходных в Украине существенного похолодания не ожидается

Местами пройдут небольшие дожди и мокрый снег

Выходные в Украине пройдут без осадков, за исключением юго-западных районов страны, где ожидается незначительная облачная влажность, местами небольшие дожди и мокрый снег.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Ветер также будет дуть с юго-запада, порывистый, 5-12 м /с. Температура воздуха в ночные часы составит 0-5 градусов мороза, а днем прогреется до + ​​1 – + 6 градусов, на юге + 5 – + 10 градусов.

В Киеве в субботу будет сухо, в воскресенье – вероятность небольших осадков. Ночью -1 – -3 градуса, днем ​​+2 – + 5 градусов.

Сильных морозов в ближайшей перспективе не видно, поэтому старомодные, давно уже не актуальные шубы из натурального меха и бабушкины орнаментальные ковры из шерсти следует тщательно проверять на предмет моли. Потому как букварный мороз с красными детскими щечками еще не скоро, – написала синоптик.

Согласно данным Гидрометцентра, 7 декабря в Украине ожидается переменная облачность, температура воздуха днем +3 – +5, ночью – -2 -4. Порывы ветра – 5-10 м/с. В воскресение, 8 декабря, температура воздуха днем +3 – +5, ночью – +1 – -1.

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