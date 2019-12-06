PPC Day – бесплатная онлайн-конференция по контекстной рекламе
2019-12-06 17:15:01
Новости компаний
Контекстная реклама — самый эффективный инструмент продвижения онлайн, но как не спускать бюджет в трубу и сделать так, чтобы клик пользователя приводил его к покупке? Ответы на эти вопросы и не только вы узнаете от топовых специалистов-практиков компаний TripMyDream, Citrus, WebPromo, Comfy.ua, ITForce, Median ads, Netpeak, MOAB и других
13 декабря на PPC Day.
Бесплатная конференция PPC Day от Академии интернет-маркетинга WebPromoExperts — это:
- 8 часов практической информации и работающих кейсов;
- 14 докладов от тех, кто добился успеха в этой сфере;
- онлайн-общение в чате и возможность задать любой вопрос спикеру в прямом эфире;
- бонусы, акции, подарки от организаторов и партнеров.
Из докладов вы узнаете:
- как управлять бюджетом кампании;
- как найти новые способы оптимизации и снизить затраты на продвижение;
- на что обращать внимание и как работать с аналитикой;
- как правильно использовать все инструменты платного трафика именно для вашего бизнеса;
- как автоматизировать процессы;
- как правильно выявлять свою аудиторию и работать с ней;
- настройки контекстной рекламы и рекламы в Facebook.
- бонусы, акции от организаторов и партнеров.
Конференция будет особенно полезно, если вы:
- владелец малого или среднего бизнеса, который хочет понять, как эффективно распределять бюджет на контекст;
- интернет-маркетолог, который хочет быть в тренде и знать обо всех инструментах контекстной рекламы;
- PPC-специалист, который хочет получить самую свежую и полезную информацию отрасли комплексно;
- менеджер проектов, который хочет разобраться, как правильно работать с самым эффективным инструментом продаж онлайн.
А чтобы не упустить самое важное и иметь возможность изучить все до мелочей - приобретайте доступ к записям и презентациям.
Организаторы: WebPromoExperts, WebPromo
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