PPC Day – бесплатная онлайн-конференция по контекстной рекламе

2019-12-06 17:15:01

18 0

Новости компаний

Контекстная реклама — самый эффективный инструмент продвижения онлайн, но как не спускать бюджет в трубу и сделать так, чтобы клик пользователя приводил его к покупке? Ответы на эти вопросы и не только вы узнаете от топовых специалистов-практиков компаний TripMyDream, Citrus, WebPromo, Comfy.ua, ITForce, Median ads, Netpeak, MOAB и других

13 декабря на PPC Day.

Бесплатная конференция PPC Day от Академии интернет-маркетинга WebPromoExperts — это:

  • 8 часов практической информации и работающих кейсов;
  • 14 докладов от тех, кто добился успеха в этой сфере;
  • онлайн-общение в чате и возможность задать любой вопрос спикеру в прямом эфире;
  • бонусы, акции, подарки от организаторов и партнеров.

Из докладов вы узнаете:

  • как управлять бюджетом кампании;
  • как найти новые способы оптимизации и снизить затраты на продвижение;
  • на что обращать внимание и как работать с аналитикой;
  • как правильно использовать все инструменты платного трафика именно для вашего бизнеса;
  • как автоматизировать процессы;
  • как правильно выявлять свою аудиторию и работать с ней;
  • настройки контекстной рекламы и рекламы в Facebook.
  • бонусы, акции от организаторов и партнеров.

Конференция будет особенно полезно, если вы:

  • владелец малого или среднего бизнеса, который хочет понять, как эффективно распределять бюджет на контекст;
  • интернет-маркетолог, который хочет быть в тренде и знать обо всех инструментах контекстной рекламы;
  • PPC-специалист, который хочет получить самую свежую и полезную информацию отрасли комплексно;
  • менеджер проектов, который хочет разобраться, как правильно работать с самым эффективным инструментом продаж онлайн.

А чтобы не упустить самое важное и иметь возможность изучить все до мелочей  - приобретайте доступ к записям и презентациям.

Организаторы: WebPromoExperts, WebPromo

Зарегистрироваться

Вам может быть это интересно: курсы таргетинга

Loading...