Подбор кредита: топ-5 мобильных приложений

Инновации

Использование десктопных версий сайтов понемногу отходит на второй план. Микрофинансовые организации не стали исключением и стараются стать ближе к клиенту: предлагаем ознакомиться с подборкой 5 мобильных приложений, которые помогают взять кредит онлайн еще быстрее и удобнее

Использование десктопных версий сайтов понемногу отходит на второй план. Микрофинансовые организации не стали исключением и стараются стать ближе к клиенту: предлагаем ознакомиться с подборкой 5 мобильных приложений, которые помогают взять кредит онлайн еще быстрее и удобнее.

Moneyveo

Moneyveo – сервис, позволяющий любому гражданину Украины с 18 лет получить срочный кредит на карту. Первый заем – до 10 000 грн под 0,01% в день, повторные – до 15 000 грн. Установив приложение, вы сможете быстро оформить кредит с любого места, где есть доступ к интернету. У сервиса удобный интерфейс, работает без задержек.

Быстрозайм

Приложение от Быстрозайм предлагает удобный сервис мгновенного онлайн микрокредитования. Это приложение помогает решить неожиданные финансовые проблемы быстро и удобно. Получить кредит в Быстрозайм можно с помощью паспорта и ИНН. Приложение выполнено в фирменном стиле данной МФО, можно оформлять и погашать займ через сервис.

Finance.ua

Финансовый супермаркет Finance.ua создал удобное приложение, которое может подобрать кредит на карту. В нем представлены все микрофинансовые организации Украины. Сервис предоставляет удобный фильтр, благодаря которому можно быстро найти, а потом оформить заявку в наиболее подходящей МФО.

CashUp

Приложение от CashUp предлагает пользователям удобный личный кабинет, через который можно подавать заявки на новый и закрывать старый кредит, контролировать состояние активного договора, следить за историей кредитования и снижением персональной процентной ставки.

CreditKasa

С помощью мгновенного сервиса онлайн кредитования CreditKasa стало намного проще оформлять и погашать кредиты, взятые в данной микрофинансовой организации. Чтобы оформить онлайн кредит до 10 000 грн на банковскую карту, нужны только доступ к интернету, фото паспорта и идентификационного кода и банковская карта.