Заключенные сбежали из Райковской исправительной колонии

В Житомирской области полиция разыскивает двух заключенных, сбежавших из Райковской исправительной колонии.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Правоохранители устанавливают местонахождение осужденных, которые в ночь с 8 на 9 декабря оставили место отбывания наказания в Райковской исправительной колонии", – сообщили правоохранители.

Разыскивается Николай Моисеенко 1980 г.р., уроженец с.Маркуши Бердичевского района, проживающий в с.Великая Фосня Овручского района. Мужчина был осужден по ч.3 ст. 185 (кража) УК Украины.

Также среди разыскиваемых Геннадий Мазуренко 1985 г.р., уроженец с.Заболоть Радомышльского района. В 2017 году был осужден за преступление, предусмотренное ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта)



Пресс-служба прокуратуры Житомирской области сообщила, что начато уголовное производство по факту служебной халатности работников Райковской исправительной колонии.

По версии следствия, 9 декабря 2019 в 06.30 во время утренней поименной проверки осужденных в колонии выявлено отсутствие двух осужденных, отбывавших наказание под наблюдением на участке социальной реабилитации, расположенной за пределами охраняемой территории учреждения.

Как ранее сообщал Фокус: