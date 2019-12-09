Из колонии на Житомирщине сбежали вор и наркоторговец

2019-12-09 18:38:24

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Заключенные сбежали из Райковской исправительной колонии

В Житомирской области полиция разыскивает двух заключенных, сбежавших из Райковской исправительной колонии.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Правоохранители устанавливают местонахождение осужденных, которые в ночь с 8 на 9 декабря оставили место отбывания наказания в Райковской исправительной колонии", – сообщили правоохранители.

Разыскивается Николай Моисеенко 1980 г.р., уроженец с.Маркуши Бердичевского района, проживающий в с.Великая Фосня Овручского района. Мужчина был осужден по ч.3 ст. 185 (кража) УК Украины.

Также среди разыскиваемых Геннадий Мазуренко 1985 г.р., уроженец с.Заболоть Радомышльского района. В 2017 году был осужден за преступление, предусмотренное ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта)
 

Заключенный, фото

Заключенный, фото

Пресс-служба прокуратуры Житомирской области сообщила, что начато уголовное производство по факту служебной халатности работников Райковской исправительной колонии.

По версии следствия, 9 декабря 2019 в 06.30 во время утренней поименной проверки осужденных в колонии выявлено отсутствие двух осужденных, отбывавших наказание под наблюдением на участке социальной реабилитации, расположенной за пределами охраняемой территории учреждения.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 3 сентября во Львовской области из колонии сбежали двое заключенных.

  • На следующий день заключенных задержали. Они ранили полицейского.

  • 26 октября в Днепропетровской области во время следования железнодорожного караула по маршруту "Днепр-Кривой Рог" заключенный убил одного из военнослужащих, который его конвоировал. 

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