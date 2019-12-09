Экс-директора детского лагеря "Виктория" выпустили из СИЗО
2019-12-09 19:21:37
Суд отпустил Петроса Саркисяна под круглосуточный домашний арест
Экс-директору детского лагеря "Виктория" Петросу Саркисяну Киевским районным судом Одессы изменена мера пресечения, пишет "Думская".
Отмечается, что он находился в СИЗО с сентября 2017 года. Суд отпустил Саркисяна под круглосуточный домашний арест из-за неудовлетворительного состояния здоровья.
Адвокаты отметили, что все следственные действия по делу уже проведены, а поэтому их подзащитный не может помешать сбору доказательств.
Саркисяна обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщал Фокус:
- В ночь на 16 сентября 2017 года в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар. Трое детей погибли, двое были госпитализированы.
- Исполнительный комитет Одесского городского совета принял решение передать в пользование ВСУ на время военного положения в ноябре 2018 года лагерь "Виктория".
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9 августа в детский оздоровительный лагерь "Виктория" вновь заселились дети.