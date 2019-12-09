Экс-директора детского лагеря "Виктория" выпустили из СИЗО

Суд отпустил Петроса Саркисяна под круглосуточный домашний арест

Экс-директору детского лагеря "Виктория" Петросу Саркисяну Киевским районным судом Одессы изменена мера пресечения, пишет "Думская".

Отмечается, что он находился в СИЗО с сентября 2017 года. Суд отпустил Саркисяна под круглосуточный домашний арест из-за неудовлетворительного состояния здоровья.

Адвокаты отметили, что все следственные действия по делу уже проведены, а поэтому их подзащитный не может помешать сбору доказательств.

Саркисяна обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

В ночь на 16 сентября 2017 года в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар. Трое детей погибли, двое были госпитализированы.