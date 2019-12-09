В Киеве состоялся масштабный GLOBAL INSPIRING FORUM 2019: концепция 5G

Новости компаний

Участники форума в рамках концепции ивента за один день прошли 5G путь от понимания правил глобального нового мира, экономики впечатлений и инструментов подачи идей до повышения личной продуктивности без стресса благодаря идейному маркетингу, инновациям и новым ценностям, основанных на лояльности клиентов.

Более 700 участников события – владельцев и топ-менеджеров крупного и среднего бизнеса Украины и других стран – узнали о новейших принципах ведения бизнеса в новой реальности от успешных предпринимателей Европы и США, которые напрямую консультируют сильных мира сего.

На одной сцене форума выступили титаны мирового интеллекта, которые помогают выводить бизнес на глобально новый уровень: КьеллНордстрем, Джозеф Пайн, ЙерунванХейл, Дэвид Аллен и фаундер KA Group Алена Жупикова.

КЬЕЛЛ НОРДСТРЕМ - феноменальный и харизматичныйшведский экономист, футуролог, профессор Стокгольмской школы бизнеса, мыслитель, автор бизнес-бестселлеров “Бизнес в стиле фанк”, “Караоке-капитализм” и “UrbanExpress: 15 правил нового мира, в котором главные роли у городов и женщин” начал свое выступление интригующе: «Будущее нельзя исследовать, потому что оно еще не наступило. Но мы можем описать, как выглядит мир сейчас, и можем спрогнозировать, какой наш следующий шаг”.

Профессор Нордстрем в рамках кейноута поделился знаниями о трех силах, которые влияют на наш контекст – экономику, бизнес и т.д., о деглобализации, блокчейне, криптовалютах, о новом языке экономики, о «диком» знании, кланах, мировом коде, а также о четырех джинах, которые уже выпущены. Эти 4 джина - 4 тренда, которые формируют наш современный мир.

Джин №1 – СО2 – изменение климата. Джин, который влияет на все, что мы делаем.

Джин №2 – капитализм. По сути, капитализм – это машина, которая отсортировывает эффективные действия, активности от неэффективных. Капитализм – это язык, на котором мы все говорим и хорошо понимаем друг друга. Вам нужно уметь разговаривать на этом языке, если вы, конечно, не Северная Корея.

Джин №3 – женщина – рост городов. Из 200 стран мы получим 668 городов. И нам нужно развивать бизнес с мыслью о том, что сила городов растет. Китайская коммунистическая партия уже решила, что у них в будущем будет 19 мега городов с 17 млн. людей в каждом. Зачем? Потому что 1 идея + идея 2 = идея 3. Если столько людей будут находиться рядом в одном месте, это может привести к рождению множества новых идей.

Джин №4 – диджитализация. Все, что можно оцифровать, будет оцифровано и скопировано. И это происходит в каждой отрасли.

Это 4 силы, которые уже не остановить, и именно они определяют мир, в котором мы живем. Хорошо или плохо? Это мы не знаем, но таков наш мир сейчас».

ДЖОЗЕФ ПАЙН– американский исследователь в области маркетинга, автор бестселлеров “Массовая кастомизация”, “Аутентичность” и бестселлера “Экономика впечатлений. Конкуренция за время, внимание и деньги клиента”, ответил на ключевой вопрос: что такое экономика впечатлений и как развивать бизнес в ее условиях?

«Хотите зарабатывать деньги – предоставляйте впечатления – запоминающийся опыт.

Главное отличие между услугой и опытом – время. Услуги позволяют экономить время. А опыт, наоборот, делает ваше время запоминающимся, - утверждает Пайн.

Например, Uber предоставляет классную услугу. Первый раз – вообще как магия. Быстро. Удобно. Понятно. А вот AirBnB предоставляет опыт. Он позволяет прожить в другом городе в своей квартире, как местный житель – прочувствовать это. Он продает классно проведенное время. AirBnB – это хорошо проведенное время. Uber – это хорошо сэкономленное время.Помогите клиенту достигнуть того результата, которого он хочет.

Это высший уровень впечатлений. И естественно, самый дорогой. Помните: вы то, за что вы берете деньги:

Если за сырье – то за материалы

За товары = вещи

Услуги = действия

Впечатления = время

Трансформации = результат

Выбор за вами, на какой из этих ступеней экономической прогрессии вы хотите быть!»

ЙЕРУН ВАН ХЕЙЛ - сооснователь и стратег Oak&Morrow, студии стратегического дизайна в Нидерландах. Эксперт в UX-дизайне и питчинге идей для разной аудитории, автор бестселлера “Подай идею. Как влюбить других в то, что ты придумал”.

Йерун принимал участие во множестве различных проектов – от автоматизированных систем пограничного контроля в аэропорту Скипхол до отмеченного премией CES Innovation лазерного проектора SmartBeam, о том, как подавать идеи, как влюбить других в то, что вы придумали?

«Почему идеи проваливаются? Во-первых, так часто бывает, что идея действительно плохая. Или еще одна любимая версия всех, кто очень любит себя: потому что другие не смогли оценить гениальность моей идеи. А может не стоит перекладывать вину на других? Все создатели идей видят мир, которого еще НЕТ.

Поcмотрите на проблему под другим углом – может, провал наступил, потому что вы просто не смогли убедить других в классности своей идеи, - советует Йерун.

Сложно классно преподнести идею, если вы переборщили с конкретикой, включили режим Рэмбо – когда вторая сторона не сразу согласилась с вами, а вы решили резко перейти в наступление, слишком влюблены в свою идею и не позаботились о том, чтобы провести хороший непредвзятый анализ рынка, и если вы твердо решили, что все обожают вашу идею.

Успех вашей идеи – это 10% сама идея, а 90% – люди Дело не в вас. То насколько вы умны – не самое важное.

Готовясь к презентации своей идеи, ответьте на 3 ключевых вопроса: Какая ваша цель? Кого вам нужно убедить? Как вы будете их убеждать?»

АЛЕНА ЖУПИКОВА - фаундер и идейный вдохновитель KA Group, вдохновляюще показала разницу между двумя типами целей: невротической, когда ты пытаешься подражать кому-то, доказать кому-то свою сверхсилу и делаешь нечто себе несвойственное, страдая на всем пути достижения результатов.

И целью – своей, собственной, той, что захватывает тебя полностью – она обозрима, понятна, поэтому наполняет энергией и доставляет истинное удовольствие на всем пути ее достижения.

Алена поделилась основными выводами = девизами по жизни:

Ищите свои цели. Чужие цели убивают!

Ловите течение!

Достигайте успеха через удовольствие!

Учитесь непрерывно!

Ищите своих людей – открытых к восприятию!

Общайтесь со своими клиентами лично!»

ДЭВИД АЛЛЕН - автор уникальной методики GTD® и мирового бестселлера “Как привести дела в порядок: искусство продуктивности без стресса”, изданного в количестве 2 млн книг и переведенного на 25 языков мира, утверждает, что что наш мозг предназначен для того, чтобы генерировать идеи, а не удерживать их

«Ничего в мире кардинально не поменялось. Поменялась частота информации и скорость, которая вам нужна, чтобы справиться с этой информацией. И как быстро вы сможете справиться с помощью новых методов. Это настоящее боевое искусство, - резюмировал Дэвид.

Если вы отсутствуете здесь и сейчас, это значит, что вы не готовы к этим задачам. Вам нужно научиться организовывать свои задачи.

5 шагов организации своих дел

СБОР: соберите то, что требует вашего внимания ОБРАБОТКА: разъясните, что это значит ОРГАНИЗАЦИЯ: разместите это там, где это должно быть ОБЗОР: просматривайте регулярно ВЫПОЛНЕНИЕ: просто делайте

Это на самом деле нелегко, но эта механика поможет вам упростить жизнь и решать все свои задачи быстро, успешно и эффективно».

ПодробнееовыступленияхспикеровGlobal Inspiring Forum 2019:http://bit.do/fj9wS

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