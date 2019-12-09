Международная конференция WealthPro Ukraine Kyiv 2020: инвестиции, защита активов, управление богатством, налогообложение
2019-12-09 19:14:08
Новости партнеров
20-21 февраля 2020 года в Hilton Kyiv состоится ежегодная международная B2C конференция и выставка WealthPro Ukraine Kyiv 2020, которая является главной платформой для встречи профессионалов и топ-менеджеров, работающих на международных рынках.
В программе будут рассматриваться такие темы, как инвестирование, бизнес иммиграция, налогообложение, wealth management, защита активов, построение международных структур и пр.
Мероприятие собирает свыше 300 участников из 20 стран мира с целью обмена профессиональным опытом и инсайдерской информацией, поиска новых возможностей, а также налаживания деловых связей.
Аудитория: владельцы и ТОП-менеджеры компаний, частные инвесторы, люди с высоким уровнем дохода, налоговые и финансовые эксперты, партнеры юридических компаний и пр.
В программе конференции:
- Юникорны Силиконовой Долины, Capital Systeme Investissements (Швейцария);
- Взгляд с птичьего полета: структурирование частных активов в эру КИК, обмена информации и анти-обмывочных правил, Angles AG (Швейцария);
- Гражданство и программы ВНЖ за инвестиции Кипра и Греции, Leptos Estates (Россия);
- Швейцария после голосования: новое налоговое право и возможности, Zugimpex (Швейцария);
- Преимущества Инвестиционных Фондов при структурировании бизнес-активов: КИФ vs offshore, Profinvest Ukraine (Украина);
- Автоматический обмен и выявленные ОЭСР лазейки. Сабстанс на островах. Перезагрузка 2.0, Fidentia Trust AG (Швейцария);
- Иммиграция за счет инвестиций в Грецию, Doppia Development (Греция);
- Регистрация команий в Великобратнии, ComForm Solutions (Великобритания);
- Пути глобальной интеграции гражданина через получение высшего образования на примере Европы (Республика Кипр) и США, Aurora Consulting (Кипр).
Полная программа и более детальная информация о конференции
Что Вас ожидает на WealhPro Ukraine Kyiv 2020?
- 20+ докладов от лучших мировых экспертов.
- 20+ экспонентов на выставке и возможность получить бесплатную консультацию.
- 300+ потенциальных партнеров и клиентов из более 20 стран.
- 12+ часов практического материала и инсайдерской информации.
- 2 дня эффективного нетворкинга во время кофе-брейков, ланча и вечернего коктейля.
- Роскошное место проведения, отличная организация и высокий уровень аудитории.
Условия регистрации
Стоимость участия для компаний, зарегистрированных в Украине:
До 1.01.20 - 3600 грн.
До 1.02.20 - 4050 грн.
После 1.02.20 - 4500 грн.
Регистрируйтесь с промо-кодом FOCUS10 и получите 10% скидки!
WealthPro Ukraine Kyiv 2020 это уникальная возможность расширить свою клиентскую и партнерскую сеть на более чем 300 новых контактов. Присоединяйтесь к лидерам уже сегодня, так как количество место ограничено!
Организатор – Bosco Conference
Контакты:
Телефон: +38 044 501 78 87
E-mail: bc@bosco-conference.com
Web: www.bosco-conference.com