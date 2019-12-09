Международная конференция WealthPro Ukraine Kyiv 2020: инвестиции, защита активов, управление богатством, налогообложение

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20-21 февраля 2020 года в Hilton Kyiv состоится ежегодная международная B2C конференция и выставка WealthPro Ukraine Kyiv 2020, которая является главной платформой для встречи профессионалов и топ-менеджеров, работающих на международных рынках.

В программе будут рассматриваться такие темы, как инвестирование, бизнес иммиграция, налогообложение, wealth management, защита активов, построение международных структур и пр.

Мероприятие собирает свыше 300 участников из 20 стран мира с целью обмена профессиональным опытом и инсайдерской информацией, поиска новых возможностей, а также налаживания деловых связей.

Аудитория: владельцы и ТОП-менеджеры компаний, частные инвесторы, люди с высоким уровнем дохода, налоговые и финансовые эксперты, партнеры юридических компаний и пр.

В программе конференции:

Юникорны Силиконовой Долины, Capital Systeme Investissements (Швейцария);

Взгляд с птичьего полета: структурирование частных активов в эру КИК, обмена информации и анти-обмывочных правил, Angles AG (Швейцария);

Гражданство и программы ВНЖ за инвестиции Кипра и Греции, Leptos Estates (Россия);

Швейцария после голосования: новое налоговое право и возможности, Zugimpex (Швейцария);

Преимущества Инвестиционных Фондов при структурировании бизнес-активов: КИФ vs offshore, Profinvest Ukraine (Украина);

Автоматический обмен и выявленные ОЭСР лазейки. Сабстанс на островах. Перезагрузка 2.0, Fidentia Trust AG (Швейцария);

Иммиграция за счет инвестиций в Грецию, Doppia Development (Греция);

Регистрация команий в Великобратнии, ComForm Solutions (Великобритания);

Пути глобальной интеграции гражданина через получение высшего образования на примере Европы (Республика Кипр) и США, Aurora Consulting (Кипр).

Полная программа и более детальная информация о конференции

Что Вас ожидает на WealhPro Ukraine Kyiv 2020?

20+ докладов от лучших мировых экспертов.

20+ экспонентов на выставке и возможность получить бесплатную консультацию.

300+ потенциальных партнеров и клиентов из более 20 стран.

12+ часов практического материала и инсайдерской информации.

2 дня эффективного нетворкинга во время кофе-брейков, ланча и вечернего коктейля.

Роскошное место проведения, отличная организация и высокий уровень аудитории.

Условия регистрации

Стоимость участия для компаний, зарегистрированных в Украине:

До 1.01.20 - 3600 грн.

До 1.02.20 - 4050 грн.

После 1.02.20 - 4500 грн.

Регистрируйтесь с промо-кодом FOCUS10 и получите 10% скидки!

РЕГИСТРАЦИЯ

WealthPro Ukraine Kyiv 2020 это уникальная возможность расширить свою клиентскую и партнерскую сеть на более чем 300 новых контактов. Присоединяйтесь к лидерам уже сегодня, так как количество место ограничено!

Организатор – Bosco Conference

Контакты:

Телефон: +38 044 501 78 87

E-mail: bc@bosco-conference.com

Web: www.bosco-conference.com