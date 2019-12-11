Сутки на Донбассе: 11 обстрелов, без потерь
2019-12-11 07:26:57
С начала текущих суток боевики активности не проявляли, потерь не зафиксировано
За прошедшие сутки, 10 декабря, боевики 11 раз нарушали режим прекращения огня. Потерь в ВСУ не зафиксировано.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ОС.
При обстрелах позиций украинской армии боевики использовали минометы 82 калибра, вооружение БМП, гранатометы и другое стрелковое оружие.
В районе ответственности "Восток" боевики совершили четыре обстрела: у Лебединского, дважды у Павлополя и у Широкиного.
По направлению "Север" боевики обстреливали позиции ВСУ у Майорска, Кондрашевской Новой, Шумов, Луганского, Катериновки и Новолуганского.
10 декабря потерь в украинской армии не зафиксировано.
С начала текущих суток боевики активности не проявляли, потерь не зафиксировано.
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.
- За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.
- Законопроект о продлении особого статуса уже появился на сайте Верховной Рады. Зарегистрировали проект глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия и его заместитель Александр Корниенко.