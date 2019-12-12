Боевики нарушают "тишину" вопреки договоренностям "четверки", – штаб ОС

За 11 декабря боевики целых 10 раз нарушили режим прекращения огня, двое военных ВСУ ранены

За прошедшие сутки, 11 декабря, боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. Двое бойцов ВСУ получили ранения.

Об этом сообщает штаб ОС.

Боевики обстреливали позиции украинской армии из запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На район ответственности "Восток" пришлось 5 обстрелов: у Новомизайловки, Павлополя, Лебединского, Авдеевки и Марьинки.

По направлению "Север" зафиксировано 5 обстрелов: дважды у Зайцевого, Крымского и дважды у Травневого.

Ранения получили два бойца ВСУ.

С начала суток боевики огневой активности не проявляли, потерь нет.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.

За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.