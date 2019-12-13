Укрзализныця назначила 26 дополнительных поездов на зимние праздники

Укрзализныця предложит пассажирам дополнительно около 300 тысяч мест

Укрзализныця накануне грядущих зимних праздников назначила 26 дополнительных поездов, а также дополнительные рейсы круглогодичных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Отмечается, что назначенные поезда будут курсировать с 20 декабря 2019 года по 14 января 2020 года.

Благодаря этим поездам Укрзализныця предложит пассажирам дополнительно около 300 тысяч мест.

"Больше всего рейсов – 15 – назначено к Западной Украине, именно это направление пользуется наибольшим спросом в зимний период", – говорится в сообщении.

Полный список дополнительных поездов можно посмотреть по ссылке.

Как ранее сообщал Фокус:

В октябре Кабмин вернул УЗ в ведение Мининфраструктуры, забрав ее у Минэкономики.

За первые 10 месяцев 2019 года УЗ продала через интернет 25 млн билетов, что составило 60% всех продаж.

На повышении стоимости пассажирских перевозок Укрзализныця планирует заработать около 700 млн гривен.