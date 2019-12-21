Неточные науки. Почему украинские школьники не знают математику

Украинские ученики впервые участвовали в исследовании качества образования международной программы PISA 2019. Результаты подтвердили хронические проблемы: низкий уровень знаний по математике и резкие перепады в качестве преподавания в городах и сёлах

На днях появились результаты очередного исследования PISA — международной программы по оценке уровня знаний учащихся. В 2018-м 15-летние подростки из 79 стран проходили тестирование по чтению, математике и естественно-научным дисциплинам, а в 2019 году были обнародованы результаты этого тестирования. Срез знаний наших школьников провели впервые.

Результатов PISA 2019 с нетерпением ожидало украинское образовательное сообщество, ведь они показывают реальную картину преподавания в школах и способны дать ответ на вопрос, нужна ли стране масштабная реформа среднего образования, которую начали в рамках проекта "Новая украинская школа".

Исследование PISA в Украине: тест на грамотность

Программу PISA проводит Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с 2000 года. Тестирование организовывают раз в три года, каждый раз делая акцент на одну из трёх компетенций, которыми должен владеть школьник. В 2018 году это было чтение. Немецкий исследователь Андреас Шляйхер, разработчик и руководитель программы, отмечает, что они проверяют не способность учеников зазубривать формулы, а умение применять знания в жизни.

Как рассказывает Татьяна Вакуленко, заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования и национальный координатор PISA в Украине, каждый ученик работал с одним из 30 вариантов тестовых тетрадей с заданиями. С их помощью исследователи проверили, могут ли ученики читать, понимать и интерпретировать тексты, которые им встречаются в повседневности, способны ли дети применять математические формулы и знания естественно-научных дисциплин для решения жизненных проблем. Например, в задании по математике даётся рисунок дома с пирамидальной крышей, и ученику нужно построить её геометрическую модель. Совокупности ответов каждого ученика присваивали балл на шкале от 200 до 800, диапазоны баллов сопоставлялись с шестью уровнями грамотности, где 1 — уровень минимальной учебной успешности, а 6 — самый высокий. Затем по результатам учеников сформировали средний балл стран — участниц PISA по трём направлениям тестирования.

Кроме собственно двухчасового тестирования участники программы Pisa 2019 заполнили анкету, в которой были вопросы о том, в какой семье живёт ученик и где получает образование, как он учится, какие практики чтения ему близки и какие методы преподавания чтения использует его учитель. Анализ анкет позволил оценить социально-экономический статус ученика, психологический комфорт, отношения с учителями и одноклассниками в школе. Результаты анкетирования показывают, как эти факторы влияют на качество учёбы и что нужно изменить в образовательном процессе.

Аналитики сравнивают результаты тестирования и анкетирования, объединяя страны по группам с учётом социально-экономического состояния и развития, исторического и культурного родства. Украинское образование было бы некорректно сравнивать с немецким и финским, наша группа — Беларусь, Грузия, Эстония, Молдова, Польша и Словакия. Организаторы исследования подчёркивают: их программа не рейтинг, страны не ранжируются по месту, не выводится даже общий средний балл, формируются лишь оценки по трём дисциплинам. Потому результаты PISA — это диагностика сильных и слабых сторон образования конкретной страны и руководство к действию.

Cтрана второгодников: результаты PISA 2019

Представляя украинские результаты PISA, министр образования и науки Анна Новосад отметила, что в целом всё неплохо. По баллам Украина заняла ожидаемую министром позицию середняка между Беларусью и Словакией. Но проблем хватает. В первую очередь это низкий результат по математике. 36% украинских участников тестирования не достигли второго, базового, уровня математической грамотности. Средний балл Украины по математике — 453,12. Разница со средними результатами стран ОЭСР составляет 39 баллов, а этот показатель эквивалентен одному году обучения — именно настолько отстают украинские подростки от своих сверстников за рубежом.

Низкий уровень знаний по математике не новость, уже несколько лет подряд об этом сигнализируют результаты Внешнего независимого оценивания (ВНО). По мнению Николая Скибы, эксперта по образованию Украинского института будущего, такая ситуация сложилась из-за устаревших подходов и низкого качества преподавания математики в школах. Также эксперт указывает, что учителя математики, как правило, отличаются низким уровнем эмпатии, в то время как именно в этой дисциплине важно хвалить ученика, его старания и достижения.

Ещё одна ключевая проблема украинского образования — "глубокое неравенство в доступе к качественному образованию в зависимости от места жительства и социально-экономического уровня ученика". Такое определение дала Анна Новосад, отмечая, что подростки из сёл прошли тестирование гораздо хуже, чем городские дети. Средний балл участников программы из крупных городов составил 499,4, а детей из сёл — 420,6, разница результатов эквивалентна 2,5 года отставания в обучении. При этом украинских подростков, похоже, всё устраивает: Украина вошла в десятку самых счастливых стран — участниц PISA. Выяснилось также, что менее успешные в учёбе сельские дети гораздо счастливее своих городских сверстников, которые хоть и учатся лучше, зато испытывают больше тревог.

Что с этим делать

Очевидно, что старые методики обучения не работают и программы, по крайней мере по математике, нужно менять. Это произойдёт нескоро: закон о базовом среднем образовании лишь подан в Верховную Раду на рассмотрение, старт реформы запланирован на 2022 год. Анна Новосад считает, что определённые шаги необходимо делать уже сейчас, поэтому 2020–2021 учебный год объявила годом математики. Николай Скиба предлагает действовать радикальнее, меняя принципы, по которым формируются задания ВНО, а также основательно переписать учебники: сделать упор на практических кейсах, а программы обучения персонализировать. "Не исключаю, что для этого даже придётся отозвать подготовленный ко второму чтению Закон "О полном общем среднем образовании" и сформировать рабочую группу, включив в неё специалистов, готовивших национальный отчёт по PISA", — считает эксперт.

Татьяна Вакуленко сомневается, что за короткое время можно решить все проблемы. Умеренную позицию занимают и её коллеги, соавторы "Национального отчёта по результатам международного исследования качества образования PISA". Они рекомендуют в первую очередь провести углублённые исследования украинского образования на основе результатов PISA 2019 и не спешить с решениями, чтобы не наломать дров. Как резюмируют авторы, необходимо разбираться, почему сельские дети счастливее городских, как повысить мотивацию учителей и учеников к учёбе, а также как эффективнее распределять финансирование.

Одним из важных выводов PISA 2019 стало то, что успех определяет не количество денег, выделенных на образование, а то, как и на что их тратят. В Украине проблемы и с тем, и с другим: с одной стороны, за годы независимости Украины школы хронически недофинансировались, с другой — в прошлом году большинство местных департаментов образования не смогли освоить государственную субвенцию.