ДТП произошло на проспекте Академика Глушкова

В Киеве в результате столкновения фуры с маршруткой телесные повреждения получили 11 человек. Они доставлены в больницу. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что изначально сообщалось о пяти пострадавших.

ДТП произошло на проспекте Академика Глушкова. Водитель фуры, не соблюдая ПДД, совершил столкновение с маршруткой.

"После проведения первоочередной проверки будет дана правовая квалификация события", – говорится в сообщении.

Следственным управлением ГУНП в г. Киев собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Начато досудебное расследование.

Как ранее сообщал Фокус:

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