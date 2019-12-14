Впервые после встречи "нормандской четверки" погиб военный на Донбассе
2019-12-14 18:56:28
Еще трое военных получили ранения
14 декабря на Донбассе в районе проведения ООС вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военный погиб, еще один получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Боевики обстреляли ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. Кроме того, зафиксированы снайперы.
В районе "Восток" зафиксированы три обстрела позиций ОС, – у Песков, возле Авдеевки и вблизи Павлополя.
Два обстрела позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – возле Новолуганского и у Зайцевого.
Как ранее сообщал Фокус:
- Боевики на Донбассе в день проведения саммита в Париже 7 раз нарушили режим тишины, трое военных погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.
- В штабе ООС считают, что Российская Федерация систематически игнорирует взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" во Франции.
- В ноябре потери боевиков на Донбассе составили 107 человек.
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