Впервые после встречи "нормандской четверки" погиб военный на Донбассе

Еще трое военных получили ранения

14 декабря на Донбассе в районе проведения ООС вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военный погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевики обстреляли ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. Кроме того, зафиксированы снайперы.

В районе "Восток" зафиксированы три обстрела позиций ОС, – у Песков, возле Авдеевки и вблизи Павлополя.

Два обстрела позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – возле Новолуганского и у Зайцевого.

Как ранее сообщал Фокус:

Боевики на Донбассе в день проведения саммита в Париже 7 раз нарушили режим тишины, трое военных погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

В штабе ООС считают, что Российская Федерация систематически игнорирует взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" во Франции.