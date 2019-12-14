Под Черкассами контрактник ушел самоволку и год скрывался от правоохранителей

Правоохранители поймали его в развлекательном заведении в Днепре

В Черкасской области в начале января 2019 года старший солдат-контрактник сбежал со службы и почти год скрывался от правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

Правоохранители задержали его в ноябре 2019 года в развлекательном заведении в Днепре.

"По публичному обвинению военной прокуратуры Черкасского гарнизона Центрального региона Украины военнослужащего ВСУ приговорили к 1 году содержания в дисциплинарном батальоне за самовольное оставление воинской части в условиях особого периода", – говорится в сообщении.

Маньковский районный суд Черкасской области признал старшего солдата виновным.

Как ранее сообщал Фокус: