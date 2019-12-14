Под Черкассами контрактник ушел самоволку и год скрывался от правоохранителей
2019-12-14 21:25:10
Правоохранители поймали его в развлекательном заведении в Днепре
В Черкасской области в начале января 2019 года старший солдат-контрактник сбежал со службы и почти год скрывался от правоохранителей.
Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.
Правоохранители задержали его в ноябре 2019 года в развлекательном заведении в Днепре.
"По публичному обвинению военной прокуратуры Черкасского гарнизона Центрального региона Украины военнослужащего ВСУ приговорили к 1 году содержания в дисциплинарном батальоне за самовольное оставление воинской части в условиях особого периода", – говорится в сообщении.
Маньковский районный суд Черкасской области признал старшего солдата виновным.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава Министерства обороны Андрей Загороднюк заявил, что Украина идет к тому, чтобы полностью отменить обязательный призыв в армию.
- Он также заявил, что оборонное ведомство разрабатывает новую концепцию территориальной обороны страны.
- Осенний призыв в Украине стартовал 1 октября и продлится до 31 декабря 2019 года. Осенью 2019 года запланировано призвать на срочную военную службу 15 200 человек.
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