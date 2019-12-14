Facebook запустит программу фактчекинга в Украине в 2020 году

Программа заработает в первой половине 2020 года

В первой половине 2020 года Facebook запустит в Украине программу фактчекинга и будет отмечать манипуляции в ленте новостей.

Об этом сообщила менеджер по публичной политики в отношении Украины в Facebook Екатерина Крук, передает Детектор.Медиа.

"Мы сейчас готовимся к расширению глобальной программы противодействия дезинформации в Украине. У нас есть система, которая отработана в мире - это программа под названием Тhird-party fact-checker. Мы сотрудничаем с локальными фактчекинговимы организациями, которые помогают нам проверять контент. Это работает по нескольким принципам – конечно, мы используем machine learning и просим фактчекерив проверить наши внутренние предсказания относительно того, какая информация или сайты могут быть манипулятивными. Также они сами могут мониторить и направлять информацию нам", – сообщила она.

По словам Крук, Facebook имеет 46 глобальных партнеров, которые занимаются проверкой информации, но партнеров в Украине пока нет.

"У нас есть потенциальная сотрудничество, но еще не подписан контракт и, соответственно, мы готовимся к 2020 году, чтобы запустить эту программу в Украине", – сказала она.

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