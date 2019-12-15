Сутки на Донбассе: погиб боец ВСУ, еще двое получили ранения

Со стороны боевиков зафиксирован факт ведения снайперского огня

За прошедшие сутки, 14 декабря, боевики 8 раз нарушили "тишину" на востоке Украины. Погиб один украинский военный, еще двое ранены.

Об этом сообщает штаб ОС.

В районе ответственности "Восток" боевики совершили 5 обстрелов: у Авдеевки, дважды у Красногоровки, у Песков и около Павлополя.

У Песков враг вел огноь из снайперских винтовок.

По направлению "Север" зафиксировано 3 обстрела: у Новолуганского, Зайцевого и Травневого.

При обстрелах боевики традиционно применяли РПГ, запрещенные Минскими соглашениями минометы 82 мм, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

С начала суток враг обстрелял позиции ВСУ у Луганского из станковых противотанковых гранатометов. Потерь нет.

Как ранее сообщал Фокус:

Боевики на Донбассе в день проведения саммита в Париже 7 раз нарушили режим тишины, трое военных погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

В штабе ООС считают, что Российская Федерация систематически игнорирует взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" во Франции.