Сутки на Донбассе: погиб боец ВСУ, еще двое получили ранения
2019-12-15 09:48:13
Со стороны боевиков зафиксирован факт ведения снайперского огня
За прошедшие сутки, 14 декабря, боевики 8 раз нарушили "тишину" на востоке Украины. Погиб один украинский военный, еще двое ранены.
Об этом сообщает штаб ОС.
В районе ответственности "Восток" боевики совершили 5 обстрелов: у Авдеевки, дважды у Красногоровки, у Песков и около Павлополя.
У Песков враг вел огноь из снайперских винтовок.
По направлению "Север" зафиксировано 3 обстрела: у Новолуганского, Зайцевого и Травневого.
При обстрелах боевики традиционно применяли РПГ, запрещенные Минскими соглашениями минометы 82 мм, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
С начала суток враг обстрелял позиции ВСУ у Луганского из станковых противотанковых гранатометов. Потерь нет.
Как ранее сообщал Фокус:
- Боевики на Донбассе в день проведения саммита в Париже 7 раз нарушили режим тишины, трое военных погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.
- В штабе ООС считают, что Российская Федерация систематически игнорирует взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" во Франции.
- В ноябре потери боевиков на Донбассе составили 107 человек.