Скауты будут распространять огонь в государственные учреждения, больницы, детские дома

Скауты из организации Пласт доставили в Михайловский собор в Киеве Вифлеемский огонь мира. Сообщение об этом опубликовано на Facebook-странице Пласта.

"Вифлеемский огонь мира сегодня прибыл в Украину и уже запылал у киевлян", – говорится в сообщении.

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Скауты будут распространять огонь в государственные учреждения, больницы, детские дома. Повезут символ мира и защитникам Украины в зону боевых действий.

Распространение огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа, – ежегодная традиция скаутского движения. В преддверии Рождества скауты развозят символ мира и единения во все уголки мира.

Как ранее сообщал Фокус:

Пластуны и волонтеры не раз передали военнослужащим в зону ООС Вифлеемский огонь мира.