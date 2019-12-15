В Украину привезли Вифлеемский огонь мира
2019-12-15 21:27:23
Скауты будут распространять огонь в государственные учреждения, больницы, детские дома
Скауты из организации Пласт доставили в Михайловский собор в Киеве Вифлеемский огонь мира. Сообщение об этом опубликовано на Facebook-странице Пласта.
"Вифлеемский огонь мира сегодня прибыл в Украину и уже запылал у киевлян", – говорится в сообщении.
Скауты будут распространять огонь в государственные учреждения, больницы, детские дома. Повезут символ мира и защитникам Украины в зону боевых действий.
Распространение огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа, – ежегодная традиция скаутского движения. В преддверии Рождества скауты развозят символ мира и единения во все уголки мира.
Как ранее сообщал Фокус:
- Пластуны и волонтеры не раз передали военнослужащим в зону ООС Вифлеемский огонь мира.
- В апреле, впервые с 2014 года, на неконтролируемый Донбасс был доставлен Благодатный огонь.
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