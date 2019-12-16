Железнодорожное сообщение с ОРДЛО может возобновиться, – Пристайко

При условии открытия новых КПВВ

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допускает возобновление железнодорожного сообщения с оккупированными районами Донецкой и Луганской области после открытия новых контрольных пунктов въезда-выезда.

Об этом он рассказал в интервью УНИАН.

"Я не исключаю ни пассажирского, ни грузового сообщения. У нас очень много работы, которую нужно сделать, чтобы восстановить это сообщение. Безусловно, если есть инфраструктура, здесь не сложно посчитать, где есть автомобильные дороги, где есть железнодорожные пути, и где вообще возможен переход людей. Но не только. Есть определенные участки, которые не связаны непосредственно с переходами", – сказал он.

Напомним, в интервью Фокусу глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов рассказал, что боевики распилили большую часть подвижного состава Укрзализныци на Донбассе.

Как ранее сообщал Фокус:

Во время визита в Канаду президент Владимир Зеленский заявил, что на восстановление разрушенного в результате боевых действия Донбасса необходимо более 10 млрд евро.