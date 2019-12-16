Прокурор Киева и два его заместителя подали в отставку, – СМИ
2019-12-16 22:59:28
Приказ подписан 11 декабря
Прокурор Киева Роман Говда написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в ГПУ
"Говда подал в отставку по собственному желанию. Сказал, что уходит из прокуратуры", – отметили в ГПУ.
Также в отставку подали два его заместителя – Сергей Репецкий и Андрей Андреев.
Генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что уволил Романа Говду.
"Приказ (об увольнении) есть", – сказал он "Українським Новинам".
По его словам, приказ подписан 11 декабря.
Информацию об отставке Романа Говды подтвердило также издание theБабель.
Как ранее сообщал Фокус:
- В органах прокуратуры Говда работает с августа 2003 года. В свое время занимал должности прокурора Одесской области, заместителя генерального прокурора и заместителя начальника департамента Генеральной прокуратуры.
- С июля 2016 года занимал должность прокурора Киева.
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