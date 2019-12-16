Прокурор Киева и два его заместителя подали в отставку, – СМИ

Приказ подписан 11 декабря

Прокурор Киева Роман Говда написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в ГПУ

"Говда подал в отставку по собственному желанию. Сказал, что уходит из прокуратуры", – отметили в ГПУ.

Также в отставку подали два его заместителя – Сергей Репецкий и Андрей Андреев.

Генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что уволил Романа Говду.

"Приказ (об увольнении) есть", – сказал он "Українським Новинам".

По его словам, приказ подписан 11 декабря.

Информацию об отставке Романа Говды подтвердило также издание theБабель.

Как ранее сообщал Фокус:

В органах прокуратуры Говда работает с августа 2003 года. В свое время занимал должности прокурора Одесской области, заместителя генерального прокурора и заместителя начальника департамента Генеральной прокуратуры.