Дмитрий Варчук, основатель KVADRA INVEST: мотивация украинского предпринимателя!

Позиция

Предприятия малого и среднего бизнеса Дании создают 80% ВВП страны, Италии – около 60%, в то же время в Украине, по данным Кабинета министров, удельный вес компаний сегмента МСБ в структуре ВВП страны находится на уровне 12–14%. Чего ожидают предприниматели от новой власти и что необходимо для улучшения бизнес-климата в Украине, мы спросили у Дмитрия Варчука, основателя группы компаний KVADRA INVEST, структура которой состоит из производства одноразовой бумажной посуды, торгового дома, полиграфии, Адвокатского объединения, охранной компании, контактного центра, HR-консалтинга, финансовых компаний. Имея столь диверсифицированный успешный управленческий опыт в Украине, Дмитрий со своей командой оказывают комплекс услуг по сопровождению бизнеса, предоставляя полный спектр услуг в бухгалтерском, юридическом, кадровом и финансовом обслуживании.

В Украине за последние 10 лет произошло очень много событий, которые коснулись каждого украинца. Как изменился бизнес-климат, в частности сегмент МСБ?

— Если вы хотите сравнить сегмент МСБ 2009 и 2019 годов, то это совершенно две разных модели. Что такое бизнес-климат? Это среда, в которой предприниматели ведут свою деятельность. Если сравнивать 2009 и 2019 годы, то изменился портрет самого предпринимателя. Причем факторы, повлиявшие на это, очень разные — как всемирно глобальные, так и внутренне политические. К всемирно глобальным относится научно-технический прогресс человечества, который изменил каналы продаж, общую грамотность людей, перераспределил целевые аудитории и пр. Рассматривая внутренне политические факторы, хочу отметить: изменился уровень доступности к бизнесу и уровень конкурентоспособности.

Проще говоря, раньше люди начинали заниматься бизнесом исходя из своих связей, возможностей быть вне конкуренции (все виды теневой деятельности и полный уход от налогообложения). И все это из-за высокой коррупции на всех уровнях власти. Это основная проблема, так как это не давало здоровой конкуренции формировать здоровый рынок во многих отраслях. Давление на бизнес со стороны правоохранительных органов, сложное и непрозрачное регулирование, непонятная и бюрократическая разрешительная система, избирательный и недемократичный подход судебной системы — все это следствие масштабной коррупции. Но даже в этой среде многие украинцы смогли адаптироваться, работать и развиваться. За последние 10 лет мы реально начали трансформироваться в здоровую экономику и побороли большую долю коррупции. Но нельзя европейский подход применять в Украине, не адаптируя под наш менталитет, не учитывая особенности нашей бизнес-среды, которая формировалась беспорядочно, сама по себе. Поэтому мы теряем наш сектор МСБ, который переезжает в другие страны в поиске лучшего к себе отношения.

Тем не менее сегодня бизнес-климат в Украине совершенно другой, более прозрачный, чем был, вовлечено огромное количество людей в здоровую конкурентную среду, значительно диверсифицировалась отраслевая структура. Если раньше основная доля предпринимателей была в торговле, то сегодня мы наблюдаем постоянное увеличение производства — более того, малого и среднего производства. Мы видим совершенно иную структуру экспорта, которая стала весьма разнообразной. Посмотрите лишь на количество успешных стартапов в Украине. Но это благодаря тому, что изменились и сам предприниматель, и характер бизнеса.

Новая власть постоянно акцентирует, что будет способствовать развитию МСБ. Президент Украины начал очень активно и в первый месяц отменил 161 указ предыдущих президентов с целью дерегуляции и создания более благоприятных условий для ведения бизнеса в Украине. Это как-то повлияло на бизнес?

— Большая часть этих указов уже давно утратила свою актуальность и была скорее в нерабочем состоянии либо же регулировалась другими нормативно-правовыми актами. С одной стороны, это был громкий пиар на пустом месте нового президента, а с другой — почему бы и нет.

Я бы отметил всего лишь несколько важных моментов, которые ощутимы для населения и бизнеса. Первое — это отмена обязательной нотариальной пошлины за заверение договоров нотариусами (1% от суммы договора). Это действительно очень важный момент, так как из-за этого многие попросту не пользовались услугами и нотариально не заверяли важные договоры, ведь 1% от миллионов гривен — это очень ощутимые цифры. Как следствие, люди не получали нужного уровня защиты при возникновении спорных ситуаций.

Второй важный момент — это отмена штрафов за нарушение норм по регулированию обращения наличности. По сути, санкции за нарушение кассовой дисциплины были самые не гуманные, а также это был самый распространенный инструмент коррупционного заработка правоохранителей путем внепланового выезда на предприятия с целью проверки. Вот и все из того, что действительно повлияло на бизнес. Отразилось ли в целом это как-то на бизнес-климате в Украине? Абсолютно никак.

Что мешает компаниям малого и среднего бизнеса в нашей стране развиваться? Каких изменений действительно ждет украинский бизнес от власти?

— Малый и средний бизнес — это фундамент экономики. Любые изменения для МСБ максимально быстро отражаются на общем бизнес-климате, и, как следствие, происходит коррекция в инвестиционной привлекательности страны.

На сегодняшний день в Украине все еще неблагоприятная атмосфера в этом сегменте. Постоянно возникают попытки облегчить предпринимателям жизнь, но это происходит очень точечно и локально! Решать вопрос необходимо комплексно! Мы наблюдаем шокирующую статистику, сколько людей работоспособного возраста покидают Украину и сколько украинцев открывают малый частный бизнес в Европе. Тут статистика, с одной стороны, приятная, ведь украинцы очень предприимчивый народ, с другой — это все же оторванная часть ВВП Украины. У нас не самая плохая налоговая система в мире и законодательно задан здоровый вектор. Все это следствие и индикатор социального уровня в Украине. Это замкнутый круг, поэтому органично, само по себе, дальше уже не решится. Нужны комплексные и взвешенные решения, которые были бы достаточно изучены и приняты совместно с бизнесом. Более того, одним регулированием сегодня не обойтись, необходима финансовая поддержка бизнеса, так как банковская система сейчас совершенно не кредитует МСБ, ведь в сложившейся ситуации и руководствуясь нормативным документам НБУ, это стало практически невозможно. Так как Адвокатское объединение, которое входит в группу компаний KVADRA INVEST, является членом Ассоциации банков Украины, я принимал участие в заседании, посвященному проблемам кредитования МСБ.

Люди ждут максимального дерегулирования и содействия в развитии МСБ. Бизнесу необходимо дать возможность работать и зарабатывать — вот что нужно в первую очередь предприятиям МСБ. Де-юре у нас есть мораторий на проверки со стороны налоговой, но де-факто проверки у нас идут полным ходом, и правоохранительная система заточена на то, чтобы давить на бизнес и выполнять только фискальную функцию.

Состояние внутреннего инвестиционного бизнес-климата в Украине с прогрессирующей скоростью вынуждает предпринимателей закрываться и уезжать из страны, чтобы строить свой бизнес в других странах, причем достаточно прибыльно.

Нам необходимо максимально упростить контроль за деятельностью МСБ, ведь структура нашего малого бизнеса требует более гибкой системы регулирования. Но никто не хочет вникать и разрабатывать многогранную модель. Есть факт того, что крупный бизнес активно прикрывается, используя и злоупотребляя упрощенной системой налогообложения, из-за этого возникают постоянные предложения по ужесточению критериев для «упрощенки» или же вообще ее убрать. Есть коррупция, и часть бизнеса просто уходит в тень. Имея определенный «иммунитет», избранные бизнесмены таким образом просто незаконно уменьшают себестоимость своего товара или услуги и недобросовестной конкуренцией выбивают всех с рынка. А отсутствие конкуренции порождает негативные качества монополии.

Простой пример: в Европе процветают маленькие ресторанчики, которые строят свою работу на вкусной еде, личных фишках, сервисе, они всегда заполнены посетителями. Наряду с ними работают известные сетевые рестораны, у которых оптимизированы процессы и цены, и они также заполнены клиентами. В Украине ситуация кардинально другая: процветают только сетевые заведения. Выжить небольшому кафе или ресторанчику, да еще и сработать в прибыль, практически нереально. И такие примеры можно найти в любом другом виде бизнеса у нас. Крупные бренды сознательно вытесняют мелкие, причем берут не всегда лучшим качеством и сервисом, а больше «габаритами».

То есть идет нечестная конкуренция?

— Давление на предпринимателей со стороны государства и различных контролирующих структур не дает возможности развиваться мелкому бизнесу, он просто не выживает в сегодняшних реалиях. Если посмотреть на зарубежную практику предпринимательства, то там сотни лет опыта и целый багаж знаний. К тому же сегодня иностранный малый бизнес функционирует в стабильной экономической и политической ситуации с привлекательным инвестиционным климатом. Каждый мелкий предприниматель может взять кредит по совершенно приемлемым процентам, что позволяет уделять свое время поиску инновационных, интересных и уникальных для рынка решений, новых ниш и рынков сбыта. Чем занят наш предприниматель? Решением вопросов с контролирующими органами. Кредит – невиданная роскошь. Наши банки практически не кредитуют компании МСБ-сектора, да и ставки очень высоки, аренда в большинстве случаев нелегальная. А так как арендодатель чаще всего именно ФЛП, сославшись на любое изменение в стране, он может повысить аренду, поэтому у нас постоянно меняются требования к разрешительным документам помещений под аренду. Что уж говорить о нестабильной ситуации в экономике и скачущем курсе национальной валюты!

Правительство буквально на днях анонсировало, что предусмотрена программа помощи бизнесу и будут выдаваться дешевые кредиты. Действительно ли так и откуда у банков появится дешевый ресурс?

— Лозунг и желание очень хорошие, но нужно понимать: просто так, по мановению руки, ничего не произойдет. Чтобы понизить в Украине процентные ставки, нужно достаточно долго проводить комплексные сбалансированные меры. Это и понижение учетной ставки НБУ, и уменьшение рискованности кредитования бизнеса. В конце концов нужно хотя бы начать способствовать привлечению денег в банковский сектор от населения. У нас люди держат деньги под матрасом, боятся нести их в банк под большой процент. Более того, если человек все-таки решится и принесет, то его шокируют в банке вопросом о происхождении и легальности этих денег. Он развернется и пытаться больше не будет. На данный момент, как видите, правительство ничего не делает, чтобы привлекать деньги населения и возвращать доверие. По статистике, удельный вес вкладов населения в банках — на срок до шести месяцев. А денежные средства юридических лиц вообще в основном до востребования, то есть это просто остатки на счетах или овернайты. Как можно таким «коротким» ресурсом кредитовать в «длинный» бизнес?

Как бы вы оценили процесс привлечения инвестиций в страну? Готов ли зарубежный капитал инвестировать в Украину? Каковы их опасения?

— Инвестиционный климат в Украине, считаю, по-прежнему неблагоприятный, и пока изменений в лучшую сторону я не наблюдаю. Достаточно посмотреть на витрины, мимо которых мы проезжаем в Киеве ежедневно. Что мы видим? Обмен валют и аптека — практически в каждом доме, кеш-кредиты, ломбарды. Скрытый игорный бизнес — лотереи и спортивные ставки вообще с огромной скоростью заполняют все арендные площади.

Это все свидетельствует о бедности и недоверии к власти. Обменные пункты — недоверие к гривне. Количество аптек — это индикатор отсутствия медицинской защищенности населения и недоверие в целом к системе здравоохранения. Потребительское кредитование под очень высокий процент и ломбарды говорят о критической нехватке денег у людей просто на выживание. Лотерея и спортивные ставки – о том, что проблемы людей решит только большая удача в виде джекпота и быстрых денег.

Зарубежный капитал, который приходит в такой ситуации, тоже стоит «фильтровать», ведь чаще всего иностранный инвестор в Украине преследует цели заработать на бедности и неграмотности населения или же ввиду экономического кризиса скупать активы за копейки.

Многолетняя нестабильная политическая ситуация в Украине научила инвесторов, что даже самое заманчивое, прозрачное и реально выгодное бизнес-предложение может через время стать кому-то неугодным. Никто не хочет рисковать деньгами. Пока мы не начнем генерировать стабильность, ничего глобально не изменится. Возьмем, к примеру, давно наболевшую для всех регионов Украины тему переработки мусора. Желающих инвестировать в строительство мусороперерабатывающих заводов много, но вопрос остается острым уже не первый год. Инвестиции должны быть на 100% защищены на государственном уровне, а для этого необходимо строить сильную и независимую судебную систему.

В этом году группе компаний KVADRA INVEST исполнилось четыре года. Что за это время удалось построить?

— За это время удалось построить достаточно разноплановую бизнес-группу, это видно из нашей структуры. Параллельно начали выполнять нашу миссию на рынке – облегчать жизнь многим предпринимателям, помогая наладить все необходимые для прибыльной работы процессы. Это была и есть наша основная цель — качественный и современный консалтинг, основанный на собственном практическом опыте. Ведь наша группа компаний включает в себя спектр услуг —юридические, адвокатские, бухгалтерские, охранные, HR-услуги, услуги контактного центра, собственное производство одноразовой бумажной посуды и полиграфию. И что немаловажно, каждую свою компанию мы создавали и развивали самостоятельно, с нуля. Сегодня я уже могу уверенно сказать: перенимая опыт и технологии всемирно известных консалтинговых компаний, мы строим украинскую корпорацию по предоставлению полного спектра услуг для бизнеса.

В каких услугах для бизнеса вы видите сейчас наибольшие перспективы?

— Бизнес постепенно переходит на новую модель развития, приветствуя и активно используя услуги на аутсорсинге. Создавая новую компанию, уже нет необходимости комплектовать большой штат, достаточно иметь пару ключевых сотрудников, привлекая по мере необходимости профильных специалистов. Да и рынок труда за последние годы значительно изменился. Молодежь все больше отдает предпочтение удаленной работе, что позволяет заниматься одновременно несколькими проектами и получать более разносторонний опыт и доход соответственно. Чтобы быть успешным, сегодня достаточно иметь знания, огромное желание трудиться и ноутбук под рукой.

Вы работаете не только с украинскими, но и зарубежными компаниями. Изменилось ли отношение зарубежного бизнеса, их контролирующих госструктур к украинскому капиталу? Есть ли позитивные сдвиги? Насколько сложно украинским товарам/услугам выйти на международные рынки?

— Как ни банально это звучит, но в восприятии украинского бизнеса за рубежом ничего не изменилось. Все так же строго и недоверчиво зарубежные банки относятся к украинским бенефициарам и их капиталу. Постоянно нужно доказывать экономическую суть и легальность как финансовому мониторингу, так и органам, контролирующим экономику и финансы. К примеру, такие же европейские компании с европейскими бенефициарами и европейским капиталом по абсолютно похожим операциям ничего не доказывают.

А вот украинский бизнес, наоборот, меняется на глазах. Существенно выросли уровень финансовой грамотности, знания и понимание специфики экспорта. Диверсификация товаров увеличилась. Поэтому многие предприниматели упорно стараются прорваться на зарубежные рынки, пробуют, приобретают новый опыт, делают ошибки, учитывают их и пробуют все с начала. Я верю в украинского предпринимателя, у нас все получится!