Безвиз не повлиял. С 2010 года Украину покинули 4 миллиона человек, – Дубилет

По словам министра, люди стали меньше ездить в Россию, и больше – в Европу

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал, что с 2010 по 2019 год из Украины выехало 4 миллиона граждан.

Об этом Дубилет написал в своем Telegram-канале.

По его словам, миграция носит ярко-выраженный циклический характер. Постоянный тренд – вверх.

"Исключение – в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях", – сообщил он.

Министр отметил, что безвиз с Евросоюзом существенно не повлиял на итоговые показатели миграции.

"То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение – люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше – в Европу", – добавил Дубилет.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее в Госстате рассказали, насколько уменьшилось население Украины. Опубликована статистика за период с января по март 2019 года.

В 2018 году также статус города-миллионника утратил один из украинских городов.

В Украине изучается возможность проведения переписи населения уже в 2019 году, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.