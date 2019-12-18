На Киевщине во двор предпринимателей бросили гранату

2019-12-18 13:13:12

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Обошлось без пострадавших

На Киевщине в селе Большая Салтановка неизвестный бросил гранату во двор дома частных предпринимателей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Взрыв повредил две машины. 

"В половину пятого утра в с. Большая Салтановка во дворе частного дома произошел взрыв. Хозяйка дома сразу обратилась в полицию", – сообщили полицейские.

Полиция решает вопрос о правовой квалификации преступления. В результате инцидента никто не пострадал.

Взрыв в Киевской области, фото

Как ранее сообщал Фокус:

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