На Киевщине во двор предпринимателей бросили гранату
2019-12-18 13:13:12
Обошлось без пострадавших
На Киевщине в селе Большая Салтановка неизвестный бросил гранату во двор дома частных предпринимателей.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Взрыв повредил две машины.
"В половину пятого утра в с. Большая Салтановка во дворе частного дома произошел взрыв. Хозяйка дома сразу обратилась в полицию", – сообщили полицейские.
Полиция решает вопрос о правовой квалификации преступления. В результате инцидента никто не пострадал.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Луцке в многоэтажке произошел взрыв, ранен мужчина. По предварительным данным правоохранителей, взрыв в квартире был бытовым.
- А в Киеве взорвался Mercedes местного предпринимателя. В результате взрыва погиб сотрудник полиции охраны, бизнесмен и водитель находятся в больнице.
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