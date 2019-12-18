Кабмин выделил более 300 млн гривен на зарплаты шахтерам

Ранее уже был выделен 1 млрд гривен на задолженность по зарплате

Кабинет министров Украины выделит дополнительные 322,6 млн грн на выплату заработных плат шахтерам.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

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"Правительство направило 322,6 млн грн для выплаты зарплат шахтерам", – написал Гончарук.

Ранее в ноябре президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Министерство финансов Украины за выделение миллиарда гривен на погашение долгов перед шахтерами. Тогда вносились изменения в закон о госбюджете на 2019 год.

Как ранее сообщал Фокус:

Горняки шахты "Горская" ГП "Первомайскуголь", которая находится в 3 км от линии разграничения и 10 км от линии фронта, отказались подниматься на поверхность в знак протеста против отключения электричества на предприятии.

Полиция открыла уголовные дела в связи с ситуацией на прифронтовой шахте "Горская".