В Харькове неизвестные разрушили памятник писателю Горькому
2019-12-18 14:03:19
Горький запрещал переводить свое творчество на украинский язык
В Харькове неизвестные разрушили памятник писателю Максиму Горькому.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
"Сообщение о происшествии поступило в Новобаварский отдел полиции утром 18 декабря. Свергнутый памятник Максиму Горькому на проспекте Новобаварском, 87 обнаружил работник коммунального предприятия во время обхода территории", – сказано в сообщении.
По адресу выехала следственно-оперативная группа.
Информация внесена в Единый учет Новобаварского отдела полиции.
Максим Горький – советский "пролетарский" писатель, который поддерживал коммунистический режим до Октябрьской революции 1917 года, так и после. Горький также категорически запрещал переводить свое творчество на украинский язык.
Как ранее сообщал Фокус:
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