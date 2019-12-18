Штаб ОС назвал имя погибшего на Донбассе украинского военного

Василий Лисицын погиб в результате обстрела боевиков

Вчера, 17 декабря, на Донбассе погиб старший солдат 28 отдельной мотострелковой бригады Василий Лисицын.

Об этом сообщает штаб ОС.

Лисицын попал под обстрел боевиков около 19 часов. Эту же информацию подтвердили в 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

"С печалью сообщаем, что вчера, 17 декабря 2019, около 19 часов, в результате вражеского обстрела получил несовместимые с жизнью ранения старший солдат Василий Лисицын. Искренне сочувствуем близким и родным погибшего", – говорят в 28-й ОМБр.

За прошедшие сутки, 17 декабря, боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. Также зафиксирована активность вражеских снайперов.

Как ранее сообщал Фокус:

Боевики на Донбассе в день проведения саммита в Париже 7 раз нарушили режим тишины, трое военных погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

В штабе ООС считают, что РФ систематически игнорирует взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" во Франции.