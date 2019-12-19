Лучший жилой комплекс пригорода — ЖК City Park от Синергии

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11 декабря состоялась церемония награждения победителей VII Всеукраинской строительной премии IBUILD-2019. В этом году за признание в главной профессиональной премии года боролись более 300 участников в категориях: Лучший среди равных, Измерение успеха, Открытие года. Жилой комплекс "City Park" от Строительной Группы "Синергия" одержал победу в номинации "Лучший жилой комплекс пригорода".

IBUILD - это главная отраслевая премия на рынке недвижимости Украины, которую ежегодно проводит Конфедерация строителей Украины (КСУ). Победа в IBUILD означает высокое профессиональное признание достижений представителей рынка недвижимости, которые, тем самым, вносят значительный вклад в развитие всей отрасли. Ключевой особенностью премии является то, что она основана на объективности оценки и принципиальных критериях отбора номинантов: достоинства, честности и профессионализма участников.

В названии ЖК “City Park” уже заложены основные преимущества проекта - удачная локация и окружение. Здесь вы найдете магазины, рестораны, фитнес-клубы, детские сады и “Центральный парк” для семейных прогулок, веселых пикников с друзьями или утренних пробежек. Но что самое главное, владельцы жилья в ЖК “City Park” получают преимущества загородного образа жизни в курортном городе Ирпень с комфортной доступностью к столице.

Девелопером ЖК "City Park" является ведущий застройщик Киевской области - Строительная Группа "Синергия", которая с 2018 года является активным членом КСУ, и вносит весомый вклад в развитие строительной отрасли Украины. Профессиональное экспертное жюри премии IBUILD-2019 высоко оценило конкурентные преимущества ЖК "City Park" над другими участниками в следующих категориях:

Расположение . ЖК "City Park" находится возле "Центрального парка" в курортном г. Ирпень, в направлении главной трассы г.Киев, а это всего 7 км до столицы, то есть 15 мин до станции метро Академгородок.

. ЖК "City Park" находится возле "Центрального парка" в курортном г. Ирпень, в направлении главной трассы г.Киев, а это всего 7 км до столицы, то есть 15 мин до станции метро Академгородок. Качество . ЖК "City Park" - это комплекс класса “комфорт +”, который ничем не уступает "бизнес-классу". При его строительстве использовались только качественные и экологические строительные материалы от ведущих производителей (цементобетонные смеси от ПСГ "Ковальская", металлопластиковые окна от "Rehau", отопительная техника от "BOSCH", лифты OTIS и др.).

. ЖК "City Park" - это комплекс класса “комфорт +”, который ничем не уступает "бизнес-классу". При его строительстве использовались только качественные и экологические строительные материалы от ведущих производителей (цементобетонные смеси от ПСГ "Ковальская", металлопластиковые окна от "Rehau", отопительная техника от "BOSCH", лифты OTIS и др.). Экологичность . ЖК "City Park" расположен в зеленой зоне соснового леса, а окна комплекса выходят на "Центральный парк" и лес. Кроме того, застройщик подчеркнул уникальность проекта ярким ландшафтным дизайном придомовой территории в концепциях "двор-парк" и "двор без машин».

. ЖК "City Park" расположен в зеленой зоне соснового леса, а окна комплекса выходят на "Центральный парк" и лес. Кроме того, застройщик подчеркнул уникальность проекта ярким ландшафтным дизайном придомовой территории в концепциях "двор-парк" и "двор без машин». Безопасность . Территория комплекса является закрытой, предусмотрено размещение камер видеонаблюдения, а также отдельная зона паркинга для жителей и гостей комплекса.

. Территория комплекса является закрытой, предусмотрено размещение камер видеонаблюдения, а также отдельная зона паркинга для жителей и гостей комплекса. Инфраструктура . ЖК "City Park" расположен в "негласном центре" города Ирпень возле "Центрального парка". Этот район примечательный высоким уровнем развития инфраструктуры: супермаркеты, магазины, сетевые рестораны, кафе, поликлиники, салоны красоты, детские сады, школа, остановки общественного транспорта.

. ЖК "City Park" расположен в "негласном центре" города Ирпень возле "Центрального парка". Этот район примечательный высоким уровнем развития инфраструктуры: супермаркеты, магазины, сетевые рестораны, кафе, поликлиники, салоны красоты, детские сады, школа, остановки общественного транспорта. Архитектура и дизайн . Натуральные материалы и современный концептуальный дизайн здесь удачно сочетаются с “эко” ориентированностью комплекса, а большие окна насыщают помещение воздухом и светом.

. Натуральные материалы и современный концептуальный дизайн здесь удачно сочетаются с “эко” ориентированностью комплекса, а большие окна насыщают помещение воздухом и светом. Надежность . В 2019 году Строительная Группа "Синергия" уже ввела в эксплуатацию 570 квартир в ЖК "City Park", что говорит о высоком уровне надежности инвестиций в комплекс. В то же время, осталось лишь небольшое количество доступных квартир, поэтому застройщик анонсировал и начал еще в IV квартале 2019 строительство второй очереди ЖК.

. В 2019 году Строительная Группа "Синергия" уже ввела в эксплуатацию 570 квартир в ЖК "City Park", что говорит о высоком уровне надежности инвестиций в комплекс. В то же время, осталось лишь небольшое количество доступных квартир, поэтому застройщик анонсировал и начал еще в IV квартале 2019 строительство второй очереди ЖК. Ценовое предложение . ЖК "City Park" стал одним из самых популярных жилых комплексов пригорода Киевской области, согласно по данным рейтингов профильных порталов и опросов потребителей с наилучшим соотношением "цена-качество". На старте продаж, квадратный метр в ЖК "City Park" стоил 11 тыс. грн., Сегодня, в готовом доме - от 14 500 грн. за кв. м.

. ЖК "City Park" стал одним из самых популярных жилых комплексов пригорода Киевской области, согласно по данным рейтингов профильных порталов и опросов потребителей с наилучшим соотношением "цена-качество". На старте продаж, квадратный метр в ЖК "City Park" стоил 11 тыс. грн., Сегодня, в готовом доме - от 14 500 грн. за кв. м. Девелопер. Строительная Группа "Синергия" является одним из крупнейших и наиболее надежных застройщиков в Киевской области, согласно рейтингу редакции "ЛУН.ua", который успешно работает на рынке недвижимости Украины вот уже более 9-ти лет. Кроме того, в 2019 году Строительная Группа "Синергия" получила международное и всеукраинское признание в премиях "EE Real Estate Awards 2019" и "Выбор Года 2019» как «Девелоперская компания года в Киевской области".

Согласно результатам голосования независимого экспертного жюри премии "IBUILD-2019", ЖК "City Park" от Строительной Группы "Синергия" одержал победу над конкурентами в каждой из вышеупомянутых категорий, поэтому и был признан "Лучшим жилым комплексом пригорода" в 2019 году.