ГПУ расследует факты хищения бюджетных средств во время ремонта моста в Станице Луганской
2019-12-19 21:05:18
Чиновники намеревались присвоить более 10 млн грн
Правоохранители расследуют факты хищения бюджетных средств чиновниками во время ремонта моста в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
"19 декабря 2019 года при процессуальном руководстве прокуратуры Луганской области проведен ряд обысков, в ходе которых изъяты документы о проведении капитального строительства моста через р.Северский Донец в Станично-Луганском районе", – говорится в сообщении.
По материалам следствия, должностные лица одного из управлений Луганской ОГА вошли в сговор с рядом коммерческих структур с целью похитить средства, выделенные на ремонт объектов инфраструктуры.
"Следствие считает, что упомянутой коммерческой структурой с привлечением субподрядной организации проведения работы по капитальному ремонту моста через р.Северский Донец в Станично-Луганском районе, объемы и стоимость которых, по данным следствия, значительно завышены", – говорится в сообщении.
Правоохранители предварительно установили, что чиновники намеревались присвоить бюджетные средства на общую сумму более 10 млн грн.
Досудебное расследование в уголовном производстве по предварительному правовой квалификации ч.2 ст.364 УК Украины. Проводятся следственные действия, судебные экспертизы с целью установления объема нанесенного ущерба.
Как ранее сообщал Фокус:
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