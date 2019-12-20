Боевики на Донбассе один раз обстреляли украинских военных
2019-12-20 08:29:47
Потерь среди украинских военных нет
19 декабря вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Обстрел украинских позиций российскими оккупационными войсками зафиксирован рядом с населенным пунктом Троицкое, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".
"Вчера, 19 декабря, в результате вражеского обстрела потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – сказано в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- В штабе ООС считают, что РФ систематически игнорирует взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" во Франции.
- Боевики с 1 по 15 декабря потеряли 44 человека.
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