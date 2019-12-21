Только такой президент, как Трамп, мог бы помочь Украине, − Луценко
2019-12-21 07:37:29
По мнению бывшего генпрокурора, вступление Украины в НАТО − единственный способ прекратить угрозу со стороны России
Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что только США и такой президент, как Дональд Трамп, могут помочь Украине обрести мир. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.
"На одной из встреч с (адвокатом Дональда Трампа Рудольфом) Джулиани я просил его, чтобы после окончания избирательной кампании в Украине и США, вне зависимости от того, кто возглавит страны, два президента (Украины и США ) встретились где-нибудь на ранчо на пару часов и приняли историческое решение о принятии Украины в НАТО", − сказал Луценко.
Бывший генеральный прокурор полагает, что "это единственный способ закончить войну и угрозу со стороны России навсегда".
"Я уверен, что только Америка и, позволю себе сказать, такой президент, как Трамп, могут это сделать", − добавил Луценко.
По его словам, пример президента США Рональда Рейгана, который "развалил "империю зла СССР", может мотивировать американского лидера "сдвинуть границы свободы и демократии" к границам Российской федерации.
"Это тот шаг, который обеспечил бы Украине мир навсегда, а не перемирие или "холодную войну", − подчеркнул экс-генпрокурор.
Как ранее сообщал Фокус:
- Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани посетил Будапешт, где встречался с экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко.
-
Американский телеканал One America News в фильме-расследовании, который базируется на встречах адвоката Трампа Руди Джулиани с бывшими генеральными прокурорами Украины, назвал Юрия Луценко героем, сражавшемся на восточном фронте".