В новой системе теробороны не будет возрастного ценза, – генерал Коваль

По словам заместителя секретаря СНБО, в территориальную оборону войдут все слои населения

Заместитель секретаря СНБО генерал-полковник Михаил Коваль заявил, что в новой системе территориальной обороны не будет возрастных ограничений. В нее войдут как юноши и девушки возрастом от 16 лет, так и пожилые люди. Об этом он сказал в интервью АрміяInform.

"Территориальная оборона будет опираться и включать в себя юношей и девушек в возрасте от 16 лет, людей преклонного возраста. Весьма преклонного. Возрастных цензов фактически не будет существовать", – сказал Коваль.

По его словам, за основу при разработке новой системы территориальной обороны взяли опыт Литвы.

"Мы здесь плотно сотрудничаем с литовскими территориалами, учли их стрелков, и вообще опыт территориальной обороны литовцев. Это очень хороший опыт. Тем более, литовская сторона предоставила свое видение перспективы. У поляков тоже бригадная конструкция, и в Варшаве будут основывать две бригады. Эстония поделилась собственной спецификой", – рассказал он.

"Гарантирую, что мы будем иметь мощную территориальную оборону, куда войдут все слои населения. Она полностью обеспечит спокойствие государства в этом направлении, начиная от маленького населенного пункта - села, заканчивая промышленным мегаполисом", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что оборонное ведомство разрабатывает новую концепцию территориальной обороны страны.