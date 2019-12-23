В Луганской области горел психоневрологический интернат: 4 погибших
2019-12-23 08:33:32
Во время тушения пожара эвакуированы 109 человек
В результате пожара в психоневрологическом диспансере в селе Бутковка Старобельского района Луганской области погибли четыре человека.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Пожар начался в 20.42 22 декабря в одноэтажном здании. В 22.55 пожар ликвидировали на площади 100 кв м.
Возгорание произошло в одной из палат первого корпуса интерната. В огне погибли четыре человека и три человека пострадали. Во время тушения пожара эвакуированы 109 человек. К тушению привлекались 31 пожарный и 7 единиц техники, сообщает пресс-служба областной полиции.
Пожар квалифицировали по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) и ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщал Фокус:
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