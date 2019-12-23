Ночь на Святого Николая в Киеве была самой теплой с 1881 года

Столбик термометра не опустился ниже +5,8 градусов

Ночь на Святого Николая в столице стала самой теплой с 1881 года.

Об этом сообщает центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского.

Согласно термометрам обсерватории, столбик не опустился ниже +5,8 градусов, что на три градуса выше предыдущего рекордного значения температуры 1904 и 2015 годов.

18 декабря после полудня столбик максимального термометра поднялся до +15,2 градусов, что на 3,7 градуса выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году.

"Благодаря такой максимальной температуре воздуха, среднесуточная температура 18 декабря достигла +8,2 градуса, что на 2,4 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшийся с 1937 года. По климатической нормой такое значение соответствует температуре 16 октября", – сказано в сообщении.

Напомним, в Украину пришел циклон Ailton, который принес с собой дожди по всей стране.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее погода в Киеве побила первый декабрьский рекорд. В частности, среднесуточная температура 16 декабря составила +6,6, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года.