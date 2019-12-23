Украинский алкогольный бренд в тройке мировых лидеров

Новости компаний

Ежегодно международное издание IWSR составляет рейтинг лучших мировых производителей в канале беспошлинной торговли TOP 100 Spirits Brands in Travel Retail. И третий год подряд в тройку лидеров рейтинга входит бренд украинского происхождения Nemiroff.

Позиция в рейтинге определяется по объёму продаж в канале Duty Free. Активное сотрудничество с ведущими операторами рынка беспошлинной торговли способствовало тому, что бренд Nemiroff оказался не только в тройке лидеров — производителей водки, но и вошёл в топ-15 мировых производителей всего крепкого алкоголя наряду с виски, коньяком, джином, ромом и другими напитками.

Завоевать и удержать столь высокую позицию бренду помог запуск новых премиум-продуктов Nemiroff De Luxe и Nemiroff De Luxe Honey Pepper. Также Nemiroff подписал контракт о спонсорстве с UFC , организацией по смешанным боевым искусствам, став впервые за 25-летнюю историю партнёром в категории Official Vodka Partner. Неукротимый дух борьбы — общая ДНК, объединяющая Nemiroff и UFC. Сотрудничество помогло донести ценности и характер бренда миллиардам людей по всему миру, что также значительно повлияло на рост продаж.

Сегодня международная компания с украинскими корнями представлена более чем в 80 странах. В планах Nemiroff — рост продаж, расширение географии присутствия бренда, а также поддержание ведущих позиций в авторитетных рейтингах.