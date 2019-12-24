Мэру Коростышева объявили о подозрении в растрате при строительстве дорог
2019-12-24 10:38:57
Чиновник не обеспечил надлежащую проверку качества выполненных работ, но подписал коммерсантам соответствующие акты
Мэру Коростышева в Житомирской области объявили о подозрении за служебную халатность.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Чиновник не обеспечил надлежащую проверку качества выполненных работ, но подписал коммерсантам соответствующие акты", – рассказали правоохранители.
Бюджету города был нанесен ущерб в размере более 800 тысяч гривен.
"23 декабря 2019 года прокуратурой Житомирской области по сопровождению сотрудников Службы безопасности Украины должностному лицу объявлено о подозрении в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 367 УКУ", – сказано в сообщении.
Сейчас должность мэра Коростышева занимает Иван Кохан.
Как ранее сообщал Фокус:
- Детективы главка Нацполиции Житомирщины раскрыли механизм присвоения и растраты бюджетных средств при закупках медицинских изделий одним из подразделений Житомирского горсовета.
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СБУ разоблачила бывшего чиновника одного из региональных филиалов "Укрзализныци" на хищении более 50 млн гривен.