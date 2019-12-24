Мэру Коростышева объявили о подозрении в растрате при строительстве дорог

Чиновник не обеспечил надлежащую проверку качества выполненных работ, но подписал коммерсантам соответствующие акты

Мэру Коростышева в Житомирской области объявили о подозрении за служебную халатность.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Чиновник не обеспечил надлежащую проверку качества выполненных работ, но подписал коммерсантам соответствующие акты", – рассказали правоохранители.

Бюджету города был нанесен ущерб в размере более 800 тысяч гривен.

"23 декабря 2019 года прокуратурой Житомирской области по сопровождению сотрудников Службы безопасности Украины должностному лицу объявлено о подозрении в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 367 УКУ", – сказано в сообщении.

Сейчас должность мэра Коростышева занимает Иван Кохан.

Как ранее сообщал Фокус: