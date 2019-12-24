Экс-чиновнице ГМС Пимаховой избрали меру пресечения

Бывшую чиновницу отправили под ночной домашний арест до 21 февраля

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения экс-первой замглавы Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой.

Об этом сообщили в пресс-службе Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Отмечается, что ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора САП, применив к Пимаховой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 21 февраля 2020 года.

Кроме этого, бывшая чиновница обязана носить электронный браслет, приходить к детективу, прокурору или в суд, сообщать об изменении места работы, воздерживаться от общения со свидетелями, а также сдать на хранение загранпаспорт.

Читайте также: Зеленский с детьми звонил Гончаруку и Баканову узнать про дороги и коррупцию

Действия бывшей чиновницы квалифицированы по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч.4 ст.368 УК).

По данным следствия, в июне 2017 года подозреваемая предложила оформить вид на жительство в Украине гражданину Вьетнама на один год. За такую услугу чиновница получила 1 800 долларов.

Кроме того установлено, что в августе 2017 года Пимахова предложила организовать приобретение гражданином Ирана гражданства Украины. В этом случае Пимахова просила взятку в размере 30 000 долларов.

Расследование этих фактов детективы НАБУ проводят с ноября 2017 года.

Как ранее сообщал Фокус:

В ноябре 2017 года силовики задержали агента НАБУ при попытке передачи взятки Дине Пимаховой.

24 января 2018 года представители НАБУ провели обыск в квартире Пимаховой.

19 декабря детективы НАБУ сообщили о подозрении Дине Пимаховой в получении взятки.